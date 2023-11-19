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Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 09:08 | Обновлено 19 ноября 2023, 09:17
901
0

Димарко огласил задачу Италии на матч с Украиной

Итальянский защитник – о желаемом

19 ноября 2023, 09:08 | Обновлено 19 ноября 2023, 09:17
901
0
Димарко огласил задачу Италии на матч с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Димарко

Защитник сборной Италии и миланского «Интера» Федерико Димарко высказался об амбициях своей национальной команды на предстоящий матч отбора на Евро-2024 со сборной Украины.

«У Украины сильная сборная, поэтому мы должны быть осторожными в каждый момент игры. Я думаю, что выход на Евро – это практически обязанность для сборной Италии. Наша национальная команда выиграла последний чемпионат Европы, и болельщики требуют, чтобы мы прошли квалификацию еще раз», – заявил Димарко.

Игра Украина – Италия состоится 20 ноября в Леверкузене. Начало – в 21:45 по Киеву.

В таблице группы С евроквалификации сборная Италии занимает 2-е место, Украина идет следом. Обе сборные имеют по 13 очков, но у украинской команды худшие дополнительные показатели.

Ранее Димарко, напомним, стал автором шедеврального гола в составе «Интера».

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Источник Football-Italia
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