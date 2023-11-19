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19 ноября 2023, 05:07 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 ноября

Важные события во всех видах спорта

19 ноября 2023, 05:07 |
39
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 ноября
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 19 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Бельгия – Азербайджан

Favbet 1.05 – 14.00 – 46.00

21:45 Испания – Грузия

Favbet 1.07 – 12.70 – 41.00

21:45 Португалия – Исландия

Favbet 1.12 – 9.30 – 25.00

21:45 Шотландия – Норвегия

Favbet 2.20 – 3.35 – 3.58

ТЕННИС

19:00 Янник Синнер – Новак Джокович

Favbet 2.41 – 1.62

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Источник Sport.ua
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