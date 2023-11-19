Другие новости19 ноября 2023, 05:07 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 ноября
Важные события во всех видах спорта
19 ноября 2023, 05:07 |
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В воскресенье, 19 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 Бельгия – Азербайджан
21:45 Испания – Грузия
21:45 Португалия – Исландия
21:45 Шотландия – Норвегия
ТЕННИС
19:00 Янник Синнер – Новак Джокович
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