ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 ноября

В воскресенье, 19 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Бельгия – Азербайджан

1.05 – 14.00 – 46.00

21:45 Испания – Грузия

1.07 – 12.70 – 41.00

21:45 Португалия – Исландия

1.12 – 9.30 – 25.00

21:45 Шотландия – Норвегия

2.20 – 3.35 – 3.58

ТЕННИС

19:00 Янник Синнер – Новак Джокович

2.41 – 1.62