Демьяненко покинул пост и.о. главы Ассоциации ветеранов футбола. Почему?

Первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко объявил об уходе с должности исполняющего обязанности главы Ассоциации ветеранов футбола Украины.

О своем решении Демьяненко сообщил после проведения мини-футбольного турнира памяти защитника Донецкого аэропорта, бойца 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Руслана Боровика.

«В сентябре позапрошлого года в непростой ситуации меня попросили возглавить эту организацию в статусе и.о. Я согласился и делал все, что мог, чтобы быть полезным. Пока обстоятельства сложились так, что я решил уйти с должности руководителя АВФУ. Это решение я принял по личным причинам. Сейчас я продолжаю работать в УАФ и остаюсь в футболе, потому что футбол – это моя жизнь».