Демьяненко покинул пост и.о. главы Ассоциации ветеранов футбола. Почему?
Такое решение принято по личным причинам
Первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко объявил об уходе с должности исполняющего обязанности главы Ассоциации ветеранов футбола Украины.
О своем решении Демьяненко сообщил после проведения мини-футбольного турнира памяти защитника Донецкого аэропорта, бойца 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Руслана Боровика.
«В сентябре позапрошлого года в непростой ситуации меня попросили возглавить эту организацию в статусе и.о. Я согласился и делал все, что мог, чтобы быть полезным. Пока обстоятельства сложились так, что я решил уйти с должности руководителя АВФУ. Это решение я принял по личным причинам. Сейчас я продолжаю работать в УАФ и остаюсь в футболе, потому что футбол – это моя жизнь».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет решающий поединок
Подопечные Олега Кузнецова пропустили 4 мяча и не смогли ответить