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  4. Демьяненко покинул пост и.о. главы Ассоциации ветеранов футбола. Почему?
Украина. Премьер лига
18 ноября 2023, 23:13 |
720
1

Демьяненко покинул пост и.о. главы Ассоциации ветеранов футбола. Почему?

Такое решение принято по личным причинам

18 ноября 2023, 23:13 |
720
1
Демьяненко покинул пост и.о. главы Ассоциации ветеранов футбола. Почему?
УАФ. Анатолий Демьяненко

Первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко объявил об уходе с должности исполняющего обязанности главы Ассоциации ветеранов футбола Украины.

О своем решении Демьяненко сообщил после проведения мини-футбольного турнира памяти защитника Донецкого аэропорта, бойца 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Руслана Боровика.

«В сентябре позапрошлого года в непростой ситуации меня попросили возглавить эту организацию в статусе и.о. Я согласился и делал все, что мог, чтобы быть полезным. Пока обстоятельства сложились так, что я решил уйти с должности руководителя АВФУ. Это решение я принял по личным причинам. Сейчас я продолжаю работать в УАФ и остаюсь в футболе, потому что футбол – это моя жизнь».

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Анатолий Демьяненко отставка Украинская ассоциация футбола
Источник Украинская ассоциация футбола
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Gargantua
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