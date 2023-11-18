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Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 20:24 |
117
0

Севилья работает над продлением контракта с Ракитичем

Хорватский ветеран останется в клубе еще на год

18 ноября 2023, 20:24 |
117
0
Севилья работает над продлением контракта с Ракитичем
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Ракитич

«Севилья» ведет переговоры по поводу продления контракта с полузащитником команды Иваном Ракитичем. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По его информации, новое соглашение будет рассчитано до лета 2025 года. Нынешний Ракитича контракт истекает в конце июня 2024 года.

Ракитич выступал за «Севилью» в 2011 – 2014 годах и вернулся в команду в 2020 году после шести лет в «Барселоне». В нынешнем сезоне на счету 35-летнего хавбека 2 гола и 1 ассист в 16 матчах за «Севилью» во всех турнирах.

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Севилья Иван Ракитич продление контракта
Источник Николо Скира
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