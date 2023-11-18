Андрей Шевченко попал в компанию лучших нападающих конца прошлого столетия

Авторитетное британское издание FourFourTwo составило рейтинг лучших нападающих 90-х годов прошлого столетия.

Нашлось в списке место и украинцу Андрею Шевченко, который занял 19-ю позицию.

«Андрей Шевченко закончил 90-е в «Милане», но именно в киевском «Динамо» величайший игрок Украины впервые оставил свой след в европейской игре. Забив впечатляющие 39 голов в 41 матче в сезоне 1997/98, Шевченко добавил еще 33 в сезоне 1998/99, когда «Динамо» остановилось в шаге от финала Лиги чемпионов. Его результативность побудила «Милан» побить собственный трансферный рекорд и подписать форварда в 1999 году», – так охарактеризовали нашего соотечественника журналисты издания.

Добавим, что возглавил рейтинг бразильский «Зубастик» Роналдо, на втором месте расположился итальянец Роберто Баджо, третьим стал аргентинец Габриэль Батистута.