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18 ноября 2023, 20:28 | Обновлено 18 ноября 2023, 20:31
411
0

Андрей Шевченко попал в компанию лучших нападающих конца прошлого столетия

Возглавил рейтинг «Зубастик» Роналдо

18 ноября 2023, 20:28 | Обновлено 18 ноября 2023, 20:31
411
0
Андрей Шевченко попал в компанию лучших нападающих конца прошлого столетия
ФК Динамо Киев. Андрей Шевченко

Авторитетное британское издание FourFourTwo составило рейтинг лучших нападающих 90-х годов прошлого столетия.

Нашлось в списке место и украинцу Андрею Шевченко, который занял 19-ю позицию.

«Андрей Шевченко закончил 90-е в «Милане», но именно в киевском «Динамо» величайший игрок Украины впервые оставил свой след в европейской игре. Забив впечатляющие 39 голов в 41 матче в сезоне 1997/98, Шевченко добавил еще 33 в сезоне 1998/99, когда «Динамо» остановилось в шаге от финала Лиги чемпионов. Его результативность побудила «Милан» побить собственный трансферный рекорд и подписать форварда в 1999 году», – так охарактеризовали нашего соотечественника журналисты издания.

Добавим, что возглавил рейтинг бразильский «Зубастик» Роналдо, на втором месте расположился итальянец Роберто Баджо, третьим стал аргентинец Габриэль Батистута.

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Андрей Шевченко Габриэль Батистута Роберто Баджо Роналдо FourFourTwo Милан Динамо Киев Лига чемпионов рейтинг
Источник FourFourTwo
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