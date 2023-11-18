Легенда Барселоны мечтает о возвращении в клуб

Вингер римского «Лацио» Педро Родригес признался, что мечтает завершить карьеру в своем родном клубе, «Барселоне»:

«Если Хави позвонит, я вылечу ближайшим рейсом и буду там прежде, чем он положит трубку. Это было бы идеальным завершением моей карьеры. Но это сложно. Поскольку я считаю это чем-то далеким, я даже не буду об этом думать», – заявил Педро.

36-летний Педро является воспитанником «Барселоны». За первую команду каталонцев выступал с 2008 по 2015 годы. Трижды (в 2009, 2011 и 2015 годах) выигрывал с командой Лигу чемпионов.