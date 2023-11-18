Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Барселоны мечтает о возвращении в клуб
Испания
18 ноября 2023, 17:19 |
870
0

Легенда Барселоны мечтает о возвращении в клуб

Вингера «Лацио» Педро тянет в родной клуб

18 ноября 2023, 17:19 |
870
0
Легенда Барселоны мечтает о возвращении в клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Педро

Вингер римского «Лацио» Педро Родригес признался, что мечтает завершить карьеру в своем родном клубе, «Барселоне»:

«Если Хави позвонит, я вылечу ближайшим рейсом и буду там прежде, чем он положит трубку. Это было бы идеальным завершением моей карьеры. Но это сложно. Поскольку я считаю это чем-то далеким, я даже не буду об этом думать», – заявил Педро.

36-летний Педро является воспитанником «Барселоны». За первую команду каталонцев выступал с 2008 по 2015 годы. Трижды (в 2009, 2011 и 2015 годах) выигрывал с командой Лигу чемпионов.

По теме:
Отец Луиса Диаса назвал клуб, за который сын мечтает играть
Лацио заинтересовался партнером Довбика и Цыганкова
Барселона недовольна работой Хави и поставила ультиматум легенде клуба
Педро Родригес Лацио Барселона
Источник Sport.es
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Слово за Украиной. Италия размялась на Северной Македонии
Футбол | 17 ноября 2023, 23:48 31
Слово за Украиной. Италия размялась на Северной Македонии
Слово за Украиной. Италия размялась на Северной Македонии

Команда Лучано Спаллетти подходит заряженной к главной битве против коллектива Сергея Реброва

Стефан ЭЛЬ-ШААРАВИ: «В матче против Украины на кону будет все»
Футбол | 18 ноября 2023, 14:37 1
Стефан ЭЛЬ-ШААРАВИ: «В матче против Украины на кону будет все»
Стефан ЭЛЬ-ШААРАВИ: «В матче против Украины на кону будет все»

Нападающий сборной Италии поделился ожиданиями от матча с Украиной

Позорное поражение. Украина U-19 разгромно уступила Косово
Футбол | 18.11.2023, 13:56
Позорное поражение. Украина U-19 разгромно уступила Косово
Позорное поражение. Украина U-19 разгромно уступила Косово
Теневой герой. Миколенко становится все более важным игроком Эвертона
Футбол | 18.11.2023, 11:41
Теневой герой. Миколенко становится все более важным игроком Эвертона
Теневой герой. Миколенко становится все более важным игроком Эвертона
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Футбол | 18.11.2023, 06:01
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
17.11.2023, 04:23 5
Футбол
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
17.11.2023, 16:00 20
Футбол
Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
16.11.2023, 21:07 14
Футбол
В какой корзине будет Украина? Проектный посев для жеребьевки Евро-2024
В какой корзине будет Украина? Проектный посев для жеребьевки Евро-2024
16.11.2023, 16:00 13
Футбол
Стали известны все полуфиналисты Итогового турнира ATP
Стали известны все полуфиналисты Итогового турнира ATP
17.11.2023, 17:46 3
Теннис
Определен второй полуфиналист Итогового турнира ATP
Определен второй полуфиналист Итогового турнира ATP
16.11.2023, 17:45 1
Теннис
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
16.11.2023, 18:55 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем