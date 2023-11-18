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Чемпионат мира
18 ноября 2023, 17:13 | Обновлено 18 ноября 2023, 17:14
438
0

Легенда Баварии раскритиковал возможный ЧМ-2034 в Саудовской Аравии

Филипп Лам не считает азиатскую страну демократической

18 ноября 2023, 17:13 | Обновлено 18 ноября 2023, 17:14
438
0
Легенда Баварии раскритиковал возможный ЧМ-2034 в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Филипп Лам

Бывший капитан мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам с опаской относится к возможному проведению ЧМ-2034 в Саудовской Аравии.

«По моему мнению, игроки, носящие майку сборной Германии, всегда должны воплощать важные социальные ценности, такие как демократия и свобода, открытость и толерантность, и работать ради них – приводит слова легенды немецкого футбола издание RND. – Я следил за ситуацией с ЧМ-2034 и Саудовской Аравией с большим беспокойством. Потому что это прямо противоположное тому, что было бы хорошо для футбола. Хотел бы, чтобы такие турниры, как чемпионаты мира и Европы, проводились исключительно в демократических странах».

Отметим, что за свою карьеру Филипп Лам провел 113 матчей за «бундестим», став чемпионом мира в 2014-м, а сейчас является директором предстоящего Евро-2024 в Германии.

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Филипп Лам ЧМ-2034 по футболу Саудовская Аравия сборная Германии по футболу Бавария
Источник RND
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