Легенда Баварии раскритиковал возможный ЧМ-2034 в Саудовской Аравии

Бывший капитан мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам с опаской относится к возможному проведению ЧМ-2034 в Саудовской Аравии.

«По моему мнению, игроки, носящие майку сборной Германии, всегда должны воплощать важные социальные ценности, такие как демократия и свобода, открытость и толерантность, и работать ради них – приводит слова легенды немецкого футбола издание RND. – Я следил за ситуацией с ЧМ-2034 и Саудовской Аравией с большим беспокойством. Потому что это прямо противоположное тому, что было бы хорошо для футбола. Хотел бы, чтобы такие турниры, как чемпионаты мира и Европы, проводились исключительно в демократических странах».

Отметим, что за свою карьеру Филипп Лам провел 113 матчей за «бундестим», став чемпионом мира в 2014-м, а сейчас является директором предстоящего Евро-2024 в Германии.