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  4. ФОТО. Сборная Украины отправилась в Леверкузен
Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 16:42 |
1232
1

ФОТО. Сборная Украины отправилась в Леверкузен

Матч с Италией состоится 20 ноября в 21:45

18 ноября 2023, 16:42 |
1232
1
ФОТО. Сборная Украины отправилась в Леверкузен
УАФ

Национальная сборная Украины по футболу отправилась в Леверкузен (Германия) на матч квалификации к чемпионату Европы 2024 года против команды Италии.

До сегодняшнего дня «желто-синие» находились в Гданьске (Польша), где сыграли закрытый товарищеский поединок против команды второго дивизиона «Лехии» (2:0) и провели несколько тренировочных сессий.

Решающий матч отбора к Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе «БайАрена» (начало - в 21:45 по киевскому времени).

ФОТО. Сборная Украины отправилась в Леверкузен

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Источник Украинская ассоциация футбола
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