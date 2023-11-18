Национальная сборная Украины по футболу отправилась в Леверкузен (Германия) на матч квалификации к чемпионату Европы 2024 года против команды Италии.

До сегодняшнего дня «желто-синие» находились в Гданьске (Польша), где сыграли закрытый товарищеский поединок против команды второго дивизиона «Лехии» (2:0) и провели несколько тренировочных сессий.

Решающий матч отбора к Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе «БайАрена» (начало - в 21:45 по киевскому времени).

ФОТО. Сборная Украины отправилась в Леверкузен