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Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 16:27 | Обновлено 18 ноября 2023, 17:41
521
1

Валерий БОНДАРЬ: «В понедельник посмотрим, на что мы способны»

Защитник сборной Украины поделился ожиданиями от игры с Италией

18 ноября 2023, 16:27 | Обновлено 18 ноября 2023, 17:41
521
1
Валерий БОНДАРЬ: «В понедельник посмотрим, на что мы способны»
УАФ

Защитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь поделился ожиданиями от решающей игры отбора к Евро-2024 против Италии:

«Мы все обрадовались первому в этом году снегу – буквально как дети, ведь уже скоро Новый год. Но, конечно, с другой стороны, мы думаем, как сейчас холодно нашим ребятам на фронте, и хочется им помочь. А помочь мы можем именно положительными эмоциями, которые очень хотим обеспечить в понедельник, 20-го числа. Мы сделаем все, чтобы порадовать наших воинов. Но и нам немного холодно, замерзают ноги, однако мы привыкаем к этому. Тяжеловатое поле, конечно, но что делать. Нормально.

Сейчас нужно немного вспомнить наработки, которые мы делали раньше, и готовиться к матчу с Италией. Тренерскому штабу надо еще показать нам тактику, объяснить, как мы будем действовать, доказать все моменты, которые он хочет от нас видеть. Поэтому сейчас работаем именно над этим.

У меня очень положительные эмоции от работы с Сергеем Ребровым. Интересно, ведь у каждого тренера свой стиль. Ты должен от каждого брать лучшее и с каждым днем становиться более развитым во всех аспектах. Хороший тренерский штаб.

Конечно, это большая гордость, когда ты приезжаешь в нашу национальную сборную и имеешь право представлять страну. Для меня это большая ответственность. В понедельник посмотрим, на что мы способны».

Решающий матч отбора к Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе «БайАрена» (начало – в 21:45 по киевскому времени).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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DK1961
Надеюсь, в понедельник тебя не увижу в составе сборной
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