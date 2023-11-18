Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Тренер СВИТОЛИНОЙ: «Элина – настоящий трудоголик»
WTA
18 ноября 2023, 16:25 | Обновлено 18 ноября 2023, 16:34
214
0

Тренер СВИТОЛИНОЙ: «Элина – настоящий трудоголик»

При этом за хорошее настроение на корте ответственен муж украинки

18 ноября 2023, 16:25 | Обновлено 18 ноября 2023, 16:34
214
0
Тренер СВИТОЛИНОЙ: «Элина – настоящий трудоголик»
Jimmie 48. Элина Свитолина

Голландский тренер Рамон Слюйтер, работающий с марта нынешнего года с самой титулованной украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, рассказал, насколько тяжело нашей соотечественнице было возвращаться на корт после родов.

«Элина была нацелена на начало апреля 2022 года и сказала, что хочет быть в форме в Риме, поскольку ей очень нравится этот турнир и она выигрывала его дважды, – рассказал наставник украинки в интервью «Трибуне». – Мне также очень понравилось, что у нее была цель, но мы не знали, как отреагирует ее организм, и должны были быть осторожными.

Это было чем-то новым и для нее, и для меня. Ее тело изменилось, и к этому нужно было привыкнуть. Мы следили за реакцией тела на нагрузку, но не было никаких рецидивов, практически не было травм. Поэтому уже в начале апреля Элина была готова к соревнованиям.

Одна из сильнейших сторон нашего сотрудничества – открытость друг перед другом. Я чувствую, что мы хотим лучшего и выбираем лучшее развитие событий для нас обоих. Бывает, Гаэль присоединяется к нам на тренировках – у них с Элиной фантастические отношения. Гаэль всегда приносит энергию и веселое настроение. Он может быть серьезным, но его присутствие на тренировках добавляет определенную легкость, которая очень важна для Элины. И сейчас, учитывая войну на ее родине, для нее еще важнее иметь рядом кого-то близкого, кого она так любит, кто может помочь ей быть в хорошем настроении.

Гаэль много шутит. Я не припомню чего-то конкретного, но в целом он ответственен на корте за хорошее настроение и удовольствие от игры. Элина же потрясающий трудоголик, но и она имеет право на развлечения. Да и должна тоже получать удовольствие от игры».

По теме:
Стало известно, на каком турнире начнет новый сезон Свитолина
Элина СВИТОЛИНА: «Свентек передала в фонд очень большую сумму»
Элина СВИТОЛИНА: «Не было мыслей завершить карьеру, хотя муж хочет детей»
Элина Свитолина Гаэль Монфис
Источник Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблицы Евро U-21. Украина лидирует в группе F, опережая Англию на 6 очков
Футбол | 18 ноября 2023, 07:59 0
Таблицы Евро U-21. Украина лидирует в группе F, опережая Англию на 6 очков
Таблицы Евро U-21. Украина лидирует в группе F, опережая Англию на 6 очков

17 ноября состоялись 11 матчей отборочного этапа к чемпионату Европы

Челси и Ман Сити могут быть понижены из АПЛ в Чемпионшип. Что случилось?
Футбол | 17 ноября 2023, 20:25 31
Челси и Ман Сити могут быть понижены из АПЛ в Чемпионшип. Что случилось?
Челси и Ман Сити могут быть понижены из АПЛ в Чемпионшип. Что случилось?

«Эвертон» получил штраф в 10 очков, что отправило ирисок в хвост таблицы

Стародубцева объяснила, почему пожала руку россиянке после матча
Теннис | 17.11.2023, 16:16
Стародубцева объяснила, почему пожала руку россиянке после матча
Стародубцева объяснила, почему пожала руку россиянке после матча
Мексиканец получил пожизненную дисквалификацию за 92 договорных матча
Теннис | 18.11.2023, 09:56
Мексиканец получил пожизненную дисквалификацию за 92 договорных матча
Мексиканец получил пожизненную дисквалификацию за 92 договорных матча
Позорное поражение. Украина U-19 разгромно уступила Косово
Футбол | 18.11.2023, 13:56
Позорное поражение. Украина U-19 разгромно уступила Косово
Позорное поражение. Украина U-19 разгромно уступила Косово
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ
17.11.2023, 14:39 25
Футбол
Руне после игр с Джоковичем и Синнером назвал главного фаворита ATP Finals
Руне после игр с Джоковичем и Синнером назвал главного фаворита ATP Finals
17.11.2023, 10:57
Теннис
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
18.11.2023, 06:01 1
Футбол
Испанские журналисты: Довбик превзошел все ожидания, он вписался идеально
Испанские журналисты: Довбик превзошел все ожидания, он вписался идеально
17.11.2023, 11:31 2
Футбол
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Зеленой группы на ATP Finals 2023
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Зеленой группы на ATP Finals 2023
17.11.2023, 01:35
Теннис
Петр СЛОНКА: «Масакры не было. Мудрик и Зинченко – игроки из другого мира»
Петр СЛОНКА: «Масакры не было. Мудрик и Зинченко – игроки из другого мира»
16.11.2023, 19:25 26
Футбол
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
16.11.2023, 18:55 29
Футбол
Слово за Украиной. Италия размялась на Северной Македонии
Слово за Украиной. Италия размялась на Северной Македонии
17.11.2023, 23:48 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем