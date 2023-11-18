Тренер СВИТОЛИНОЙ: «Элина – настоящий трудоголик»

Голландский тренер Рамон Слюйтер, работающий с марта нынешнего года с самой титулованной украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, рассказал, насколько тяжело нашей соотечественнице было возвращаться на корт после родов.

«Элина была нацелена на начало апреля 2022 года и сказала, что хочет быть в форме в Риме, поскольку ей очень нравится этот турнир и она выигрывала его дважды, – рассказал наставник украинки в интервью «Трибуне». – Мне также очень понравилось, что у нее была цель, но мы не знали, как отреагирует ее организм, и должны были быть осторожными.

Это было чем-то новым и для нее, и для меня. Ее тело изменилось, и к этому нужно было привыкнуть. Мы следили за реакцией тела на нагрузку, но не было никаких рецидивов, практически не было травм. Поэтому уже в начале апреля Элина была готова к соревнованиям.

Одна из сильнейших сторон нашего сотрудничества – открытость друг перед другом. Я чувствую, что мы хотим лучшего и выбираем лучшее развитие событий для нас обоих. Бывает, Гаэль присоединяется к нам на тренировках – у них с Элиной фантастические отношения. Гаэль всегда приносит энергию и веселое настроение. Он может быть серьезным, но его присутствие на тренировках добавляет определенную легкость, которая очень важна для Элины. И сейчас, учитывая войну на ее родине, для нее еще важнее иметь рядом кого-то близкого, кого она так любит, кто может помочь ей быть в хорошем настроении.

Гаэль много шутит. Я не припомню чего-то конкретного, но в целом он ответственен на корте за хорошее настроение и удовольствие от игры. Элина же потрясающий трудоголик, но и она имеет право на развлечения. Да и должна тоже получать удовольствие от игры».