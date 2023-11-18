ФОТО. Сборная Украины провела тренировку в зале
Подготовка к матчу с Италией продолжается
Национальная сборная Украины по футболу продолжает подготовку к последнему матчу отбора к чемпионату Европы 2024 года против Италии.
После тренировки под снегом на открытом поле игроки переместились в зал. Судя по фотографиям, там «желто-синие» продолжают работать с мячом, а также занимаются на велотренажерах.
Украинская ассоциация футбола отмечает позитивную атмосферу в команде, что является хорошим знаком перед важнейшим матчем с Италией. Решающая игра отбора к Евро-2024 состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе «БайАрена» (начало – в 21:45 по киевскому времени).
ФОТО. Сборная Украины провела тренировку в зале
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