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Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 16:07 |
311
0

ФОТО. Сборная Украины провела тренировку в зале

Подготовка к матчу с Италией продолжается

18 ноября 2023, 16:07 |
311
0
ФОТО. Сборная Украины провела тренировку в зале
УАФ

Национальная сборная Украины по футболу продолжает подготовку к последнему матчу отбора к чемпионату Европы 2024 года против Италии.

После тренировки под снегом на открытом поле игроки переместились в зал. Судя по фотографиям, там «желто-синие» продолжают работать с мячом, а также занимаются на велотренажерах.

Украинская ассоциация футбола отмечает позитивную атмосферу в команде, что является хорошим знаком перед важнейшим матчем с Италией. Решающая игра отбора к Евро-2024 состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе «БайАрена» (начало – в 21:45 по киевскому времени).

ФОТО. Сборная Украины провела тренировку в зале

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Источник Украинская ассоциация футбола
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