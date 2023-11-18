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  4. Жерсон РОДРИГЕШ: «Бог создал меня для успеха»
Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 15:50 |
549
0

Жерсон РОДРИГЕШ: «Бог создал меня для успеха»

Нападающий сборной Люксембурга прокомментировал победу над Боснией

18 ноября 2023, 15:50 |
549
0
Жерсон РОДРИГЕШ: «Бог создал меня для успеха»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерсон Родригеш

Нападающий сборной Люксембурга Жерсон Родригеш, чей контракт до сих пор принадлежит киевскому «Динамо», прокомментировал победу в матче отбора к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (4:1):

«Вещи в жизни происходят по определенной причине. Боже, спасибо за благословение. Сегодня я и моя команда победили и получили 3 очка в квалификации. У меня есть сила никогда не сдаваться. Бог создал меня для успеха, поэтому смотрите за тем, как я играю».

В 6 матчах квалификации к Евро-2024 Жерсон Родригеш отметился 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей, но это не помогло его команде квалифицироваться на чемпионат Европы через отбор. При этом Люксембург все еще может поехать на Евро-2024 благодаря плей-офф Лиги наций.

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Источник Instagram
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