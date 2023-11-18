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  4. Виктор ЦЫГАНКОВ: «Берегись, Италия, мы хотим порадовать наших людей»
Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 14:30 |
574
3

Виктор ЦЫГАНКОВ: «Берегись, Италия, мы хотим порадовать наших людей»

Громкое заявление от лидера национальной команды Украины

18 ноября 2023, 14:30 |
574
3
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Берегись, Италия, мы хотим порадовать наших людей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вингер «Жироны» Виктор Цыганков накануне ключевого поединка между сборными Украины и Италии в отборочном цикле на Евро-2024 заявил, что «сине-желтые» постараются сделать все возможное, чтобы порадовать украинских болельщиков.

«Берегись, Италия, мы хотим, чтобы чемпионат Европы порадовал наших людей», - заявил Цыганков.

Матч Украина – Италия состоится в понедельник, 20 ноября в немецком Леверкузене. Для того, чтобы попасть в финальную часть Евро-2024 «сине-желтым» обязательно необходимо побеждать соперника, ведь при любом ином результате поединка на континентальное первенство отправятся апеннинцы.

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Виктор Цыганков сборная Украины по футболу Украина - Италия сборная Италии по футболу Евро-2024
Источник La Gazzetta dello Sport
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Владислав Рейский
Ну если играть будут, а не жаться к воротам, то и Ц и Долби могут и забить, но хватит ли этого
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0
Александр
Ох  і не люблю я ось ці такі гасла від футболістів.......
Бажаю вам сил, майстерності та удачі. а нам не відривати валідол 
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0
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