Виктор ЦЫГАНКОВ: «Берегись, Италия, мы хотим порадовать наших людей»

Вингер «Жироны» Виктор Цыганков накануне ключевого поединка между сборными Украины и Италии в отборочном цикле на Евро-2024 заявил, что «сине-желтые» постараются сделать все возможное, чтобы порадовать украинских болельщиков.

«Берегись, Италия, мы хотим, чтобы чемпионат Европы порадовал наших людей», - заявил Цыганков.

Матч Украина – Италия состоится в понедельник, 20 ноября в немецком Леверкузене. Для того, чтобы попасть в финальную часть Евро-2024 «сине-желтым» обязательно необходимо побеждать соперника, ведь при любом ином результате поединка на континентальное первенство отправятся апеннинцы.