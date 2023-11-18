Виктор ЦЫГАНКОВ: «Берегись, Италия, мы хотим порадовать наших людей»
Громкое заявление от лидера национальной команды Украины
Вингер «Жироны» Виктор Цыганков накануне ключевого поединка между сборными Украины и Италии в отборочном цикле на Евро-2024 заявил, что «сине-желтые» постараются сделать все возможное, чтобы порадовать украинских болельщиков.
«Берегись, Италия, мы хотим, чтобы чемпионат Европы порадовал наших людей», - заявил Цыганков.
Матч Украина – Италия состоится в понедельник, 20 ноября в немецком Леверкузене. Для того, чтобы попасть в финальную часть Евро-2024 «сине-желтым» обязательно необходимо побеждать соперника, ведь при любом ином результате поединка на континентальное первенство отправятся апеннинцы.
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