Стефан ЭЛЬ-ШААРАВИ: «В матче против Украины на кону будет все»
Нападающий сборной Италии поделился ожиданиями от матча с Украиной
Нападающий сборной Италии и римской «Ромы» Стефан Эль-Шаарави поделился ожиданиями от решающего матча отбора к Евро-2024 против национальной команды Украины:
«Мы очень хорошо настроились на игру против Северной Македонии. Да, пропустили дважды, но самое главное - это наша реакция на пропущенные голы. Мы не рассыпались и сразу забили еще 2 гола, чтобы закрыть игру.
Я не знаю, выйду ли в старте на Украину, но мы все готовы к матчу. Все поставлено на карту. Нам нужно быть намного решительнее, чем сегодня, ведь на кону стоит все. Нам нужно будет сыграть очень внимательно».
Решающий матч отбора к Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе «БайАрена» (начало – в 21:45 по киевскому времени).
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