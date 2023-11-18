Стефан ЭЛЬ-ШААРАВИ: «В матче против Украины на кону будет все»

Нападающий сборной Италии и римской «Ромы» Стефан Эль-Шаарави поделился ожиданиями от решающего матча отбора к Евро-2024 против национальной команды Украины:

«Мы очень хорошо настроились на игру против Северной Македонии. Да, пропустили дважды, но самое главное - это наша реакция на пропущенные голы. Мы не рассыпались и сразу забили еще 2 гола, чтобы закрыть игру.

Я не знаю, выйду ли в старте на Украину, но мы все готовы к матчу. Все поставлено на карту. Нам нужно быть намного решительнее, чем сегодня, ведь на кону стоит все. Нам нужно будет сыграть очень внимательно».

Решающий матч отбора к Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе «БайАрена» (начало – в 21:45 по киевскому времени).