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  4. Исмаэль БЕННАСЕР: «Я никогда не буду играть за Интер»
Италия
18 ноября 2023, 13:44 |
396
0

Исмаэль БЕННАСЕР: «Я никогда не буду играть за Интер»

Полузащитник «Милана» утверждает, что не повторит поступок Хакана Чалханоглу

18 ноября 2023, 13:44 |
396
0
Исмаэль БЕННАСЕР: «Я никогда не буду играть за Интер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаэль Беннасер

Алжирский полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер утверждает, что никогда не перейдет в «Интер»:

«Я никогда не перейду в «Интер». Ни одного шанса. Я слишком сильно уважаю «Милан». Я точно никогда не надену футболку «Интера». Я был удивлен, когда Хакан Чалханоглу подписал контракт с «Интером»... Я не говорю, что останусь в «Милане» до конца жизни, но я точно никогда не перейду в «Интер».

В этом сезоне 25-летний Исмаэль Беннасер не провел ни одного матча, ведь до сих пор не восстановился от травмы колена. Алжирец находится вне игры уже более 200 дней.

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Исмаэль Беннасер Хакан Чалханоглу Милан Интер Милан трансферы трансферы Серии A
Источник Фабрицио Романо
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