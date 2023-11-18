Исмаэль БЕННАСЕР: «Я никогда не буду играть за Интер»
Полузащитник «Милана» утверждает, что не повторит поступок Хакана Чалханоглу
Алжирский полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер утверждает, что никогда не перейдет в «Интер»:
«Я никогда не перейду в «Интер». Ни одного шанса. Я слишком сильно уважаю «Милан». Я точно никогда не надену футболку «Интера». Я был удивлен, когда Хакан Чалханоглу подписал контракт с «Интером»... Я не говорю, что останусь в «Милане» до конца жизни, но я точно никогда не перейду в «Интер».
В этом сезоне 25-летний Исмаэль Беннасер не провел ни одного матча, ведь до сих пор не восстановился от травмы колена. Алжирец находится вне игры уже более 200 дней.
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