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  4. Денис БОЙКО: «У нас в команде все ребята с чувством юмора»
Украина. Премьер лига
18 ноября 2023, 13:23 |
357
0

Денис БОЙКО: «У нас в команде все ребята с чувством юмора»

Вратарь «Полесья» рассказал об одноклубниках

18 ноября 2023, 13:23 |
357
0
Денис БОЙКО: «У нас в команде все ребята с чувством юмора»
ФК Полесье. Денис Бойко

Вратарь житомирского «Полесья» Денис Бойко рассказал об одноклубниках.

– Давай немного поговорим о нашей команде. Я попросил бы тебя дать ответы на блиц, в котором я буду задавать короткие вопросы, а ты не обязательно коротко на них отвечаешь: кто самый большой стиляга в команде?

– Дима Шастал. Еще Никита Кравченко. У него свой стиль, мы его за кулисами называем Никита-оверсайз. Он любит такой стиль, он даже тренируется так. Мне, например, комфортно, когда все в размер, а он может взять вещи немного больше, чтобы ему ничего не мешало. Вот, наверное, два самых больших стиляги.

– Кто самый скромный?

– Думаю, что в общении Смол, Артем Смоляков. Я бы не сказал, что он замкнутый. Думаю, что он более раскованный в компании сверстников. Но мне кажется, что он довольно скромный. Хотя, это может быть обманчиво, потому что со мной, с Гитчей, с Васей, он может общаться так, а в своем кругу он может быть максимально раскован.

– Кто наиболее разговорчивый и его невозможно переговорить?

– Янак, Дэн Янаков. Он любит много поговорить, побормотать, что-то порассказывать. У него такая манера поведения. Он любит "потрещать", скажем так.

– Кто больше всех шутит?

– Здесь все. Все ребята с чувством юмора, не могу кого-то отделить. И Фил, и Шаба может притравить, посмеяться.

– Кто самый большой трудоголик в коллективе?

– То, что я вижу по тренировкам, кто остается, если брать футбольное поле – это Дима Шастал. Но многие ребята дорабатывают не только на поле, тот же Артем Шабанов, тот же Никита Кравченко, они постоянно дополнительно занимаются с тренерами по физической подготовке. Многие идут в тренажерный зал. поэтому навскидку – на первом месте Дима Шастал, все остальные тоже работают, но Дима дает себе больше всего времени после тренировки именно на поле. Большинство коллектива знают, где нужно доработать и у нас квалифицированный тренерский штаб, который нам в этом помогает.

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Денис Бойко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Дмитрий Шастал Никита Кравченко Артем Смоляков Артем Шабанов
Источник Sport.ua
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