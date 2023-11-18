Игорь ЯВОРСКИЙ: Оборона сборной Италии медленная, надо этим воспользоваться

Вчера вечером сборная Италии взяла верх над футболистами Северной Македонии (5:2) и теперь судьба прямой путевки на Евро-2024 решится в противостоянии «Скуадры Адзурры» с Украиной в немецком Леверкузене 20 ноября.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua известный в прошлом нападающий, который затем добился успехов и на тренерском поприще – Игорь Яворский поделился своими впечатлениями о римском противостоянии и оценил шансы украинцев в понедельничном поединке в Германии:

– Чуда не произошло. Северомакедонцы сопротивлялись, как могли, но уровень подготовки хозяев был выше, что и сказалось на итоговом результате.

– Теперь, чтобы напрямую пробиться на Евро-2024, итальянцев в понедельник будет устраивать даже ничья. По вашему мнению, будут ли подопечные Лучано Спаллетти в Леверкузене действовать вторым номером?

– Эта сборная Италии не играет от обороны. Кстати, стиль игры нынешней «Скуадры Адзурры» мне больше импонирует, чем когда у руля был Роберто Манчини. Согласен, такой футбол несколько прямолинеен, однако он более агрессивен, заточен на поиск коротких путей к воротам, чем когда раньше итальянцы были сосредоточены на контроле мяча. Во-вторых, итальянцы прибавили в скорости передач, в их активе стало больше атак вторым темпом. Складывается впечатление, что Италия сама играет и позволяет это делать сопернику.

– К решающим поединкам – с Северной Македонией и Украиной итальянцы подошли с немалыми кадровыми потерями. Может ли это негативно сказаться на их действиях в Леверкузене?

– Вряд ли. У Италии – длинная скамейка запасных и у Спаллетти есть из кого выбирать. Молодежь, которой он дал шанс проявить себя, оправдывает надежды.

– Какие уязвимые места вы заметили в построениях итальянцев?

– Северомакедонцы не часто угрожали владениям хозяев, но бросалось в глаза, что у них – медленные защитники, которые не всегда принимали правильные решения. Вспомните хотя бы эпизод, когда балканцы забивали свой первый гол, когда стопперы хозяев банально потеряли во вратарской площадке игрока гостей. У Украины хватает скоростных футболистов, чего только стоит Михаил Мудрик, и надо заставить итальянцев ошибаться.

– 20 ноября нашим ребятам нужна только победа. Будут ли они действовать с открытым забралом?

– Не думаю, на мой взгляд, будет осторожная игра с обеих сторон. Все же, с итальянцами надо быть настороже, они очень мобильны в завершающей стадии атак. Вот почему многое будет зависеть, как полузащитники Украины сыграют в отборе, надежной ли будет подстраховка в обороне. Если у наших владений все будет в порядке, то, убежден, что это позволит смелее наступать. И шансы поразить цель у номинальных хозяев обязательно будут. В частности, думаю, что итальянцы затратили вчера больше сил, чем украинцы в спарринге с «Лехией», так почему бы этим не воспользоваться? Но главное, отбросить мысли, что еще будет шанс пробиться на Евро-2024 через стыковые матчи. Надо настраиваться только на получение прямого пропуска.

Тем временем сборная Украины продолжает тренировочный процесс. Перед отлетом в Германию украинцы тренировались в Гданьске. Условия тренировок ухудшились, ведь вчера в польском городе выпал первый снег.