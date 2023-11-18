Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь ЯВОРСКИЙ: Оборона сборной Италии медленная, надо этим воспользоваться
Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 12:22 | Обновлено 18 ноября 2023, 12:36
384
0

Игорь ЯВОРСКИЙ: Оборона сборной Италии медленная, надо этим воспользоваться

Известный в прошлом нападающий оценил шансы украинцев на выход на Евро.

18 ноября 2023, 12:22 | Обновлено 18 ноября 2023, 12:36
384
0
Игорь ЯВОРСКИЙ: Оборона сборной Италии медленная, надо этим воспользоваться
Игорь Яворский

Вчера вечером сборная Италии взяла верх над футболистами Северной Македонии (5:2) и теперь судьба прямой путевки на Евро-2024 решится в противостоянии «Скуадры Адзурры» с Украиной в немецком Леверкузене 20 ноября.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua известный в прошлом нападающий, который затем добился успехов и на тренерском поприще – Игорь Яворский поделился своими впечатлениями о римском противостоянии и оценил шансы украинцев в понедельничном поединке в Германии:

– Чуда не произошло. Северомакедонцы сопротивлялись, как могли, но уровень подготовки хозяев был выше, что и сказалось на итоговом результате.

– Теперь, чтобы напрямую пробиться на Евро-2024, итальянцев в понедельник будет устраивать даже ничья. По вашему мнению, будут ли подопечные Лучано Спаллетти в Леверкузене действовать вторым номером?
– Эта сборная Италии не играет от обороны. Кстати, стиль игры нынешней «Скуадры Адзурры» мне больше импонирует, чем когда у руля был Роберто Манчини. Согласен, такой футбол несколько прямолинеен, однако он более агрессивен, заточен на поиск коротких путей к воротам, чем когда раньше итальянцы были сосредоточены на контроле мяча. Во-вторых, итальянцы прибавили в скорости передач, в их активе стало больше атак вторым темпом. Складывается впечатление, что Италия сама играет и позволяет это делать сопернику.

– К решающим поединкам – с Северной Македонией и Украиной итальянцы подошли с немалыми кадровыми потерями. Может ли это негативно сказаться на их действиях в Леверкузене?
– Вряд ли. У Италии – длинная скамейка запасных и у Спаллетти есть из кого выбирать. Молодежь, которой он дал шанс проявить себя, оправдывает надежды.

– Какие уязвимые места вы заметили в построениях итальянцев?
– Северомакедонцы не часто угрожали владениям хозяев, но бросалось в глаза, что у них – медленные защитники, которые не всегда принимали правильные решения. Вспомните хотя бы эпизод, когда балканцы забивали свой первый гол, когда стопперы хозяев банально потеряли во вратарской площадке игрока гостей. У Украины хватает скоростных футболистов, чего только стоит Михаил Мудрик, и надо заставить итальянцев ошибаться.

– 20 ноября нашим ребятам нужна только победа. Будут ли они действовать с открытым забралом?
– Не думаю, на мой взгляд, будет осторожная игра с обеих сторон. Все же, с итальянцами надо быть настороже, они очень мобильны в завершающей стадии атак. Вот почему многое будет зависеть, как полузащитники Украины сыграют в отборе, надежной ли будет подстраховка в обороне. Если у наших владений все будет в порядке, то, убежден, что это позволит смелее наступать. И шансы поразить цель у номинальных хозяев обязательно будут. В частности, думаю, что итальянцы затратили вчера больше сил, чем украинцы в спарринге с «Лехией», так почему бы этим не воспользоваться? Но главное, отбросить мысли, что еще будет шанс пробиться на Евро-2024 через стыковые матчи. Надо настраиваться только на получение прямого пропуска.

Тем временем сборная Украины продолжает тренировочный процесс. Перед отлетом в Германию украинцы тренировались в Гданьске. Условия тренировок ухудшились, ведь вчера в польском городе выпал первый снег.

По теме:
ВИДЕО. Игроки сборной Украины сыграли в теннис-бол
ФОТО. Снежный футбол. Сборная Украины продолжает подготовку к Италии
РАСПАДОРИ: «Мы не думаем, что с Украиной будет достаточно сыграть вничью»
сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Италия Игорь Яворский сборная Северной Македонии по футболу инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
Футбол | 17 ноября 2023, 16:00 19
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024

Аналитики дают 67%, что команда Сергея Реброва поедет в Германию

ОФИЦИАЛЬНО. Фернандиньо продлил контракт с Атлетико Паранаэнсе на год
Футбол | 18 ноября 2023, 10:15 0
ОФИЦИАЛЬНО. Фернандиньо продлил контракт с Атлетико Паранаэнсе на год
ОФИЦИАЛЬНО. Фернандиньо продлил контракт с Атлетико Паранаэнсе на год

Опытный бразилец задержится в футболе как минимум до конца 2024-го

Теневой герой. Миколенко становится все более важным игроком Эвертона
Футбол | 18.11.2023, 07:41
Теневой герой. Миколенко становится все более важным игроком Эвертона
Теневой герой. Миколенко становится все более важным игроком Эвертона
ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ
Футбол | 17.11.2023, 14:39
ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ
Стали известны все полуфиналисты Итогового турнира ATP
Теннис | 17.11.2023, 17:46
Стали известны все полуфиналисты Итогового турнира ATP
Стали известны все полуфиналисты Итогового турнира ATP
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артем ДОВБИК: «Все смотрят на Жирону и никто ничего не понимает»
Артем ДОВБИК: «Все смотрят на Жирону и никто ничего не понимает»
17.11.2023, 09:52
Футбол
Зинченко или Мудрик? Назван украинец с самой большой зарплатой в АПЛ
Зинченко или Мудрик? Назван украинец с самой большой зарплатой в АПЛ
16.11.2023, 12:35 5
Футбол
Руне после игр с Джоковичем и Синнером назвал главного фаворита ATP Finals
Руне после игр с Джоковичем и Синнером назвал главного фаворита ATP Finals
17.11.2023, 10:57
Теннис
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
17.11.2023, 08:25
Теннис
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
16.11.2023, 18:55 29
Футбол
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
17.11.2023, 04:23 5
Футбол
В какой корзине будет Украина? Проектный посев для жеребьевки Евро-2024
В какой корзине будет Украина? Проектный посев для жеребьевки Евро-2024
16.11.2023, 16:00 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем