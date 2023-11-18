ФОТО. Снежный футбол. Сборная Украины продолжает подготовку к Италии

Национальная сборная Украины по футболу продолжает подготовку к последнему матчу отбора к чемпионату Европы 2024 года против Италии.

Тренировочный процесс проходит в Гданьске. Условия тренировок ухудшились, ведь вчера в польском городе выпал первый снег.

До этого сборная Украины провела закрытый товарищеский спарринг против местной «Лехии», в котором победила со счетом 2:0.

Решающий матч отбора к Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе «БайАрена» (начало - в 21:45 по киевскому времени).