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Италия
18 ноября 2023, 11:40 | Обновлено 18 ноября 2023, 11:45
957
0

Моуриньо хочет подписать двух игроков Челси, которые не попадают в основу

Главный тренер «Ромы» заинтересован в услугах Маланга Сарра и Трево Чалобы

18 ноября 2023, 11:40 | Обновлено 18 ноября 2023, 11:45
957
0
Моуриньо хочет подписать двух игроков Челси, которые не попадают в основу
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо заинтересован в приобретении у «Челси» двух игроков, которые еще не сыграли ни одной минуты под руководством Маурисио Почеттино в этой кампании. Португальский специалист считает приоритетным приобретение центрального защитника в ближайшие месяцы

Сообщается, что Моуриньо заинтересован в привлечении Маланга Сарра и Трево Чалобы, которые в последние месяцы испытывают трудности с получением игрового времени.

Сарр провел прошлый сезон на правах аренды в команде «Монако», выступающей в Лиге 1, где он сыграл в общей сложности 17 матчей. В этом сезоне он не был включен в состав ни одного матча.

Чалоба также не попадает в число игроков первой команды. По информации инсайдера Фабрицио Романо, Трево покинет «Челси» в январе. Его связывали с целым рядом клубов, включая «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Баварию».

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Источник Sport Bible
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