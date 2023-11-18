Моуриньо хочет подписать двух игроков Челси, которые не попадают в основу

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо заинтересован в приобретении у «Челси» двух игроков, которые еще не сыграли ни одной минуты под руководством Маурисио Почеттино в этой кампании. Португальский специалист считает приоритетным приобретение центрального защитника в ближайшие месяцы

Сообщается, что Моуриньо заинтересован в привлечении Маланга Сарра и Трево Чалобы, которые в последние месяцы испытывают трудности с получением игрового времени.

Сарр провел прошлый сезон на правах аренды в команде «Монако», выступающей в Лиге 1, где он сыграл в общей сложности 17 матчей. В этом сезоне он не был включен в состав ни одного матча.

Чалоба также не попадает в число игроков первой команды. По информации инсайдера Фабрицио Романо, Трево покинет «Челси» в январе. Его связывали с целым рядом клубов, включая «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Баварию».