Федерико КЬЕЗА: «Никаких мыслей о ничьей с Украиной»

Автор дубля в ворота сборной Северной Македонии (5:2) итальянец Федерико Кьеза оценил игру «Скуадры Адзурры» и поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Украиной, в котором будет решаться судьба второй путевки в финальный турнир Евро-2024 от группы С.

«Самое главное – это победа. К сожалению, во втором тайме пропустили два мяча, которые пропускать не должны были. Активность иногда приносит плоды. Мы показали, что хотим доминировать на поле. Заслужили такой результат.

В понедельник матч с Украиной, и мы снова будем играть на победу. Не допускаем никаких мыслей о ничьей, хотя нам и ее достаточно для выхода в финальную стадию», - приводит слова Кьезы официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч Украина – Италия состоится 20 ноября в немецком Леверкузене, начало – в 21:45 по киевскому времени.