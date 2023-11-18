Федерико КЬЕЗА: «Никаких мыслей о ничьей с Украиной»
Футболисты «Скуадры Адзурры» настраиваются обыграть «желто-синих»
Автор дубля в ворота сборной Северной Македонии (5:2) итальянец Федерико Кьеза оценил игру «Скуадры Адзурры» и поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Украиной, в котором будет решаться судьба второй путевки в финальный турнир Евро-2024 от группы С.
«Самое главное – это победа. К сожалению, во втором тайме пропустили два мяча, которые пропускать не должны были. Активность иногда приносит плоды. Мы показали, что хотим доминировать на поле. Заслужили такой результат.
В понедельник матч с Украиной, и мы снова будем играть на победу. Не допускаем никаких мыслей о ничьей, хотя нам и ее достаточно для выхода в финальную стадию», - приводит слова Кьезы официальный сайт УЕФА.
Напомним, что матч Украина – Италия состоится 20 ноября в немецком Леверкузене, начало – в 21:45 по киевскому времени.
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