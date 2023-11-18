ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 ноября

В субботу, 18 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Армения – Уэльс

4.11 – 3.58 – 1.93

21:45 Нидерланды – Ирландия

1.23 – 6.90 – 16.50

21:45 Франция – Гибралтар

1.01 – 29.00 – 85.00

ТЕННИС

15:30 Янник Синнер – Даниил Медведев

1.68 – 2.29

22:00 Карлос Алькарас – Новак Джокович

2.27 – 1.70