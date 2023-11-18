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18 ноября 2023, 02:50 | Обновлено 18 ноября 2023, 02:55
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0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 ноября

Важные события во всех видах спорта

18 ноября 2023, 02:50 | Обновлено 18 ноября 2023, 02:55
39
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 ноября
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В субботу, 18 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Армения – Уэльс

Favbet 4.11 – 3.58 – 1.93

21:45 Нидерланды – Ирландия

Favbet 1.23 – 6.90 – 16.50

21:45 Франция – Гибралтар

Favbet 1.01 – 29.00 – 85.00

ТЕННИС

15:30 Янник Синнер – Даниил Медведев

Favbet 1.68 – 2.29

22:00 Карлос Алькарас – Новак Джокович

Favbet 2.27 – 1.70

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Источник Sport.ua
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