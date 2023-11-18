Другие новости18 ноября 2023, 02:50 | Обновлено 18 ноября 2023, 02:55
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 ноября
Важные события во всех видах спорта
18 ноября 2023, 02:50 | Обновлено 18 ноября 2023, 02:55
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В субботу, 18 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
16:00 Армения – Уэльс
21:45 Нидерланды – Ирландия
21:45 Франция – Гибралтар
ТЕННИС
15:30 Янник Синнер – Даниил Медведев
22:00 Карлос Алькарас – Новак Джокович
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