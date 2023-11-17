Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Италия забила 4-й гол в ворота Северной Македонии на 81-й минуте
Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 23:37 | Обновлено 17 ноября 2023, 23:48
243
0

ВИДЕО. Италия забила 4-й гол в ворота Северной Македонии на 81-й минуте

Отличился Джакомо Распадори

17 ноября 2023, 23:37 | Обновлено 17 ноября 2023, 23:48
243
0
ВИДЕО. Италия забила 4-й гол в ворота Северной Македонии на 81-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Джакомо Распадори

17 ноября проходит матч 9-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе С между сборными Италии и Северной Македонии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит в Риме на «Стадио Олимпико». Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

После первого тайма счет был 3:0. Голами за хозяев отличились Маттео Дармиан (17) и Федерико Кьеза (41, 45+3).

В перерыве на поле вместо Арияна Адеми вышел Яри Атанасов.

Уже спустя 7 минут он отыграл 1 мяч для Северной Македонии. На 72-й Яри оформил дубль, тем самым сократив отставание от итальянцев на 1 гол.

Однако камбека не случится. На 81-й минуте Джакомо Распадорил забил 4-й мяч для Итали.

❗️ ВИДЕО. Италия забил 4-й гол в ворота Северной Македонии на 81-й минуте

По теме:
Дания вышла в финальный раунд Евро-2024, победив Словению
Англия не испытала проблем с Мальтой
Слово за Украиной. Италия размялась на Северной Македонии
Джакомо Распадори видео голов и обзор сборная Италии по футболу сборная Северной Македонии по футболу Евро-2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси и Ман Сити могут быть понижены из АПЛ в Чемпионшип. Что случилось?
Футбол | 17 ноября 2023, 20:25 27
Челси и Ман Сити могут быть понижены из АПЛ в Чемпионшип. Что случилось?
Челси и Ман Сити могут быть понижены из АПЛ в Чемпионшип. Что случилось?

«Эвертон» получил штраф в 10 очков, что отправило ирисок в хвост таблицы

Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
Футбол | 17 ноября 2023, 16:00 19
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024

Аналитики дают 67%, что команда Сергея Реброва поедет в Германию

Вадим ГУТЦАЙТ: Мы выпускали футболистов не подписывать контракты с клубами
Футбол | 17.11.2023, 18:25
Вадим ГУТЦАЙТ: Мы выпускали футболистов не подписывать контракты с клубами
Вадим ГУТЦАЙТ: Мы выпускали футболистов не подписывать контракты с клубами
ФОТО. Крестики-нолики на снегу. Сборная провела тренировку в Гданьске
Футбол | 18.11.2023, 00:35
ФОТО. Крестики-нолики на снегу. Сборная провела тренировку в Гданьске
ФОТО. Крестики-нолики на снегу. Сборная провела тренировку в Гданьске
Артем ДОВБИК: «Все смотрят на Жирону и никто ничего не понимает»
Футбол | 17.11.2023, 09:52
Артем ДОВБИК: «Все смотрят на Жирону и никто ничего не понимает»
Артем ДОВБИК: «Все смотрят на Жирону и никто ничего не понимает»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблицы Евро-2024 U-19. Украина – лидер группы 7 после победы над Мальтой
Таблицы Евро-2024 U-19. Украина – лидер группы 7 после победы над Мальтой
16.11.2023, 05:40
Футбол
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Зеленой группы на ATP Finals 2023
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Зеленой группы на ATP Finals 2023
17.11.2023, 01:35
Теннис
Алькарас или Зверев? Расклады в Красной группе перед последним туром
Алькарас или Зверев? Расклады в Красной группе перед последним туром
16.11.2023, 07:25
Теннис
ФЬЮРИ – Усику: «Ты гадкий маленький человечек, кто ты к черту такой?»
ФЬЮРИ – Усику: «Ты гадкий маленький человечек, кто ты к черту такой?»
16.11.2023, 20:10 6
Бокс
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
16.11.2023, 18:55 29
Футбол
Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
16.11.2023, 21:07 14
Футбол
Беллью надеется, что супертяжа нокаутируют и уберут из спорта
Беллью надеется, что супертяжа нокаутируют и уберут из спорта
16.11.2023, 10:16 1
Бокс
Сезонный рейтинг УЕФА. Какие 2 страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?
Сезонный рейтинг УЕФА. Какие 2 страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?
16.11.2023, 05:45 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем