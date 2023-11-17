ВИДЕО. Италия забила 4-й гол в ворота Северной Македонии на 81-й минуте

17 ноября проходит матч 9-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе С между сборными Италии и Северной Македонии.

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Поединок проходит в Риме на «Стадио Олимпико». Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

После первого тайма счет был 3:0. Голами за хозяев отличились Маттео Дармиан (17) и Федерико Кьеза (41, 45+3).

В перерыве на поле вместо Арияна Адеми вышел Яри Атанасов.

Уже спустя 7 минут он отыграл 1 мяч для Северной Македонии. На 72-й Яри оформил дубль, тем самым сократив отставание от итальянцев на 1 гол.

Однако камбека не случится. На 81-й минуте Джакомо Распадорил забил 4-й мяч для Итали.

❗️ ВИДЕО. Италия забил 4-й гол в ворота Северной Македонии на 81-й минуте