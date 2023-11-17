Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Удар издали. Атанасов оформил дубль, забив 2-й гол в ворота Италии
Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 23:29 | Обновлено 17 ноября 2023, 23:40
419
0

ВИДЕО. Удар издали. Атанасов оформил дубль, забив 2-й гол в ворота Италии

Северная Македония близка к тому, чтобы оформить топ-камбек в квалификации Евро-2024

17 ноября 2023, 23:29 | Обновлено 17 ноября 2023, 23:40
419
0
ВИДЕО. Удар издали. Атанасов оформил дубль, забив 2-й гол в ворота Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Яри Атанасов

17 ноября проходит матч 9-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе С между сборными Италии и Северной Македонии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит в Риме на «Стадио Олимпико». Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

После первого тайма счет был 3:0. Голами за хозяев отличились Маттео Дармиан (17) и Федерико Кьеза (41, 45+3).

В перерыве на поле вместо Арияна Адеми вышел Яри Атанасов.

Уже спустя 7 минут он отыграл 1 мяч для Северной Македонии.

А на 72-й Яри оформил дубль, тем самым сократив отставание от итальянцев на 1 гол.

❗️ ВИДЕО. Удар издали. Атанасов оформил дубль, забив 2-й гол в ворота Италии

Для сборной Украины лучшим результатом этого матча станет поражение или ничья Италии, ведь тогда 20 ноября для команды Сергея Реброва достаточным результатом матча с «адзурри» будет ничья.

По теме:
Группа Е. Польши на Евро-2024 точно не будет
ЧМ U-17, Бразилия обыграла Англию, обе сборные прошли в плей-офф
ВИДЕО. Италия забила 4-й гол в ворота Северной Македонии на 81-й минуте
видео голов и обзор сборная Италии по футболу сборная Северной Македонии по футболу Евро-2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Килиан МБАППЕ: «Месси должен был получить Золотой мяч»
Футбол | 17 ноября 2023, 20:03 8
Килиан МБАППЕ: «Месси должен был получить Золотой мяч»
Килиан МБАППЕ: «Месси должен был получить Золотой мяч»

Нападающий «ПСЖ» считает победу аргентинца справедливой

Артем ДОВБИК: «Все смотрят на Жирону и никто ничего не понимает»
Футбол | 17 ноября 2023, 09:52 0
Артем ДОВБИК: «Все смотрят на Жирону и никто ничего не понимает»
Артем ДОВБИК: «Все смотрят на Жирону и никто ничего не понимает»

Невероятные результаты скромной команды

ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ
Футбол | 17.11.2023, 14:39
ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Футбол | 17.11.2023, 06:01
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Украина U-21 – Люксембург U-21 – 4:0. Видео голов и обзор матча
Футбол | 17.11.2023, 22:10
Украина U-21 – Люксембург U-21 – 4:0. Видео голов и обзор матча
Украина U-21 – Люксембург U-21 – 4:0. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФЬЮРИ – Усику: «Ты гадкий маленький человечек, кто ты к черту такой?»
ФЬЮРИ – Усику: «Ты гадкий маленький человечек, кто ты к черту такой?»
16.11.2023, 20:10 6
Бокс
ВИДЕО. За такое не удаляют? Месси ударил соперника локтем, схватил за горло
ВИДЕО. За такое не удаляют? Месси ударил соперника локтем, схватил за горло
17.11.2023, 08:55 27
Футбол
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
16.11.2023, 18:55 29
Футбол
Шанс для Цыганкова и Довбика. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
Шанс для Цыганкова и Довбика. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
15.11.2023, 17:48 1
Футбол
В какой корзине будет Украина? Проектный посев для жеребьевки Евро-2024
В какой корзине будет Украина? Проектный посев для жеребьевки Евро-2024
16.11.2023, 16:00 13
Футбол
Беллью надеется, что супертяжа нокаутируют и уберут из спорта
Беллью надеется, что супертяжа нокаутируют и уберут из спорта
16.11.2023, 10:16 1
Бокс
Зинченко или Мудрик? Назван украинец с самой большой зарплатой в АПЛ
Зинченко или Мудрик? Назван украинец с самой большой зарплатой в АПЛ
16.11.2023, 12:35 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бои Джошуа, Уайлдера, Хрговича и других. Большой вечер бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Бои Джошуа, Уайлдера, Хрговича и других. Большой вечер бокса
15.11.2023, 20:16 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем