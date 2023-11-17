Оказался лучше Кейна. Определен лучший игрок Бундеслиги в октябре

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц стал лучшим игроком чемпионата Германии сезона-2023/2024 в октябре.

В голосовании 20-летний немец опередил Гарри Кейна, Джереми Фримпонга, Лероя Сане, Кингсли Комана и Лои Опенда.

Вирц в октябре за «Байер» сыграл в трех матчах, забил 1 гол, сделал 2 ассиста. На счету у Кейна в трех октябрьских поединках 4 гола и 2 ассиста.

В таблице Бундеслиги «Байер» занимает 1-е место, имея 31 очко после 11 матчей.