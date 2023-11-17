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Германия
17 ноября 2023, 23:21 | Обновлено 17 ноября 2023, 23:24
206
0

Оказался лучше Кейна. Определен лучший игрок Бундеслиги в октябре

Почетное признание досталось Флориану Вирцу

17 ноября 2023, 23:21 | Обновлено 17 ноября 2023, 23:24
206
0
Оказался лучше Кейна. Определен лучший игрок Бундеслиги в октябре
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц стал лучшим игроком чемпионата Германии сезона-2023/2024 в октябре.

В голосовании 20-летний немец опередил Гарри Кейна, Джереми Фримпонга, Лероя Сане, Кингсли Комана и Лои Опенда.

Вирц в октябре за «Байер» сыграл в трех матчах, забил 1 гол, сделал 2 ассиста. На счету у Кейна в трех октябрьских поединках 4 гола и 2 ассиста.

В таблице Бундеслиги «Байер» занимает 1-е место, имея 31 очко после 11 матчей.

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Бундеслига чемпионат Германии по футболу Флориан Вирц Байер Гарри Кейн Лерой Сане Кингсли Коман Лои Опенда
Источник Официальный сайт Бундеслиги
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