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Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 23:11 | Обновлено 17 ноября 2023, 23:13
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ВИДЕО. Вышел и забил, будет ли камбек? Северная Македония отыграла 1 мяч

На 52-й минуте отставание от итальянцев сократил Яни Атанасов

17 ноября 2023, 23:11 | Обновлено 17 ноября 2023, 23:13
190
0
ВИДЕО. Вышел и забил, будет ли камбек? Северная Македония отыграла 1 мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Яри Атанасов

17 ноября проходит матч 9-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе С между сборными Италии и Северной Македонии.

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Поединок проходит в Риме на «Стадио Олимпико». Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

После первого тайма счет был 3:0. Голами за хозяев отличились Маттео Дармиан (17) и Федерико Кьеза (41, 45+3).

В перерыве на поле вместо Арияна Адеми вышел Яри Атанасов.

Уже спустя 7 минут он отыграл 1 мяч для Северной Македонии.

❗️ ВИДЕО. Вышел и забил, будет ли камбек? Северная Македония отыграла 1 мяч

Для сборной Украины лучшим результатом этого матча станет поражение или ничья Италии, ведь тогда 20 ноября для команды Сергея Реброва достаточным результатом матча с «адзурри» будет ничья.

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Источник Sport.ua
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