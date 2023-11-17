Чемпионат мира17 ноября 2023, 23:37 | Обновлено 17 ноября 2023, 23:48
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ЧМ U-17, Бразилия обыграла Англию, обе сборные прошли в плей-офф
В Индонезии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу до 17 лет
17 ноября 2023, 23:37 | Обновлено 17 ноября 2023, 23:48
182
0
В Индонезии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет.
17 ноября продолжился 3-й тур, и состоялись 4 матча.
Бразилия обыграла Англию, обе сборные прошли в плей-офф.
Чемпионат мира 2023 по футболу U-17
3-й тур, 17 ноября, Индонезия
- Польша U17 – Аргентина U17 – 0:4
- Сенегал U17 – Япония U17 – 0:2
- Англия U17 – Бразилия U17 – 1:2
- Иран U17 – Новая Каледония U17 – 5:0
Турнирные таблицы
Польша U17 – Аргентина U17 – 0:4
Сенегал U17 – Япония U17 – 0:2
Англия U17 – Бразилия U17 – 1:2
Иран U17 – Новая Каледония U17 – 5:0
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