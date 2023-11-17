ЧМ U-17, Бразилия обыграла Англию, обе сборные прошли в плей-офф

В Индонезии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет.

17 ноября продолжился 3-й тур, и состоялись 4 матча.

Бразилия обыграла Англию, обе сборные прошли в плей-офф.

Чемпионат мира 2023 по футболу U-17

3-й тур, 17 ноября, Индонезия

Польша U17 – Аргентина U17 – 0:4

U17 – 0:4 Сенегал U17 – Япония U17 – 0:2

U17 – 0:2 Англия U17 – Бразилия U17 – 1:2

U17 – 1:2 Иран U17 – Новая Каледония U17 – 5:0

Турнирные таблицы

Польша U17 – Аргентина U17 – 0:4

Сенегал U17 – Япония U17 – 0:2

Англия U17 – Бразилия U17 – 1:2

Иран U17 – Новая Каледония U17 – 5:0