ВИДЕО. Назло Украине. Италия забила трижды Северной Македонии за 1-й тайм
После 45 минут счет 3:0 в пользу итальянцев
17 ноября проходит матч 9-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе С между сборными Италии и Северной Македонии.
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Поединок проходит в Риме на «Стадио Олимпико». Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
После первого тайма счет 3:0. Голами за хозяев отличились Маттео Дармиан (17) и Федерико Кьеза (41, 45+3).
❗️ ВИДЕО. На зло Украине. Италия забила дважды Северной Македонии за 1-й тайм
На 40-й минуте Жоржиньо не реализовал 11-метровый.
Для сборной Украины лучшим результатом этого матча станет поражение или ничья Италии, ведь тогда 20 ноября для команды Сергея Реброва достаточным результатом матча с «адзурри» будет ничья. Однако, скорее всего, этого не случится.
⏱️ Fine primo tempo— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) November 17, 2023
🇮🇹 vs 🇲🇰 3-0
⚽️ #Darmian 17', #Chiesa 41', 45'+3#ItaliaMacedoniaDelNord #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/TaRx0B7oOi
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