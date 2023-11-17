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Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 22:45 | Обновлено 17 ноября 2023, 23:12
1018
0

ВИДЕО. Назло Украине. Италия забила трижды Северной Македонии за 1-й тайм

После 45 минут счет 3:0 в пользу итальянцев

17 ноября 2023, 22:45 | Обновлено 17 ноября 2023, 23:12
1018
0
ВИДЕО. Назло Украине. Италия забила трижды Северной Македонии за 1-й тайм
Getty Images/Global Images Ukraine

17 ноября проходит матч 9-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе С между сборными Италии и Северной Македонии.

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Поединок проходит в Риме на «Стадио Олимпико». Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

После первого тайма счет 3:0. Голами за хозяев отличились Маттео Дармиан (17) и Федерико Кьеза (41, 45+3).

❗️ ВИДЕО. На зло Украине. Италия забила дважды Северной Македонии за 1-й тайм

На 40-й минуте Жоржиньо не реализовал 11-метровый.

Для сборной Украины лучшим результатом этого матча станет поражение или ничья Италии, ведь тогда 20 ноября для команды Сергея Реброва достаточным результатом матча с «адзурри» будет ничья. Однако, скорее всего, этого не случится.

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Источник Sport.ua
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