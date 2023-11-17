У Хуста возникли кадровые проблемы перед игрой с Нивой

В субботу, 18 ноября, в 17-м туре Первой лиги в группе А тернопольская «Нива» будет принимать «Хуст».

Как стало известно Sport.ua, закарпатская команда отправилась на поединок с соседом по турнирной таблице в ослабленном составе.

По информации нашего источника, из-за дисквалификации не смогут помочь «горожанам» Владислав Иванов и Иван Станкович, еще три игрока - травмированы. Вот почему в субботнем поединке среди запасных будет только три полевых игрока. Именно из-за короткой скамейки запасных подопечные Владимира Циткина на финише первой части сезона резко притормозили, потерпев четыре поражения подряд.

Сейчас «Хуст» занимает 9-е место в группе А Первой лиги, набрав 11 очков. «Нива» Тернополь на 8-й позиции с 17 пунктами.