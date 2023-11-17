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Молодежные турниры
17 ноября 2023, 21:43 | Обновлено 17 ноября 2023, 21:52
142
0

ВИДЕО. Отличная трехходовка. Краснопир забил в пустые ворота 4-й гол

На 76-й минуте украинцы довели перевес над Люксембургом U-21 до 4 мячей

17 ноября 2023, 21:43 | Обновлено 17 ноября 2023, 21:52
142
0
ВИДЕО. Отличная трехходовка. Краснопир забил в пустые ворота 4-й гол

17 ноября в 20:00 молодежная сборная Украины U-21 проводит матч квалификации Евро-2025 U-21 против сборной Люксембурга U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Номинально домашний матч команда Уная Мельгосы играет в испанской Мурсии. Сине-желтые лидируют в группе с 9 очками, одолев в октябре англичан (3:2).

На 74-й минуте украинцы довели перевес над Люксембургом U-21 до 4 мячей. Краснопир завершил отличную трехходовку, забив в пустые ворота.

ГОЛ! 4:0. Игорь Краснопир, 74 мин.

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Источник Sport.ua
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