Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Назар Волошин довел перевес Украины U-21 до разгромного
Молодежные турниры
17 ноября 2023, 21:34 | Обновлено 17 ноября 2023, 21:59
498
0

ВИДЕО. Назар Волошин довел перевес Украины U-21 до разгромного

Оставшись в меньшинстве, команда Люксембурга опустила руки

17 ноября 2023, 21:34 | Обновлено 17 ноября 2023, 21:59
498
0
ВИДЕО. Назар Волошин довел перевес Украины U-21 до разгромного

17 ноября в 20:00 молодежная сборная Украины U-21 проводит матч квалификации Евро-2025 U-21 против сборной Люксембурга U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Номинально домашний матч команда Уная Мельгосы играет в испанской Мурсии. Сине-желтые лидируют в группе с 9 очками, одолев в октябре англичан (3:2).

На 66-й минуте Назар Волошин довел перевес Украины U-21 до разгромного.

ГОЛ! 3:0. Назар Волошин, 66 мин.

По теме:
Высшая лига. Сумы-У одержали первую победу в сезоне
Италия – Северная Македония. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Четыре из четырех. Украина U-21 разгромила Люксембург U-21
сборная Украины по футболу U-21 видео голов и обзор Украина - Люксембург Евро-2025 U-21 сборная Люксембурга по футболу U-21 Назар Волошин
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Футбол | 17 ноября 2023, 06:01 1
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет решающий поединок

Украина U-21 – Люксембург U-21. Стали известны стартовые составы на игру
Футбол | 17 ноября 2023, 19:01 3
Украина U-21 – Люксембург U-21. Стали известны стартовые составы на игру
Украина U-21 – Люксембург U-21. Стали известны стартовые составы на игру

Матч отбора к Евро-2025 начнется в 20:00

Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
Футбол | 16.11.2023, 21:07
Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
Федерико КЬЕЗА: «Мы – Италия, мы обязаны выйти на Евро»
Футбол | 17.11.2023, 18:13
Федерико КЬЕЗА: «Мы – Италия, мы обязаны выйти на Евро»
Федерико КЬЕЗА: «Мы – Италия, мы обязаны выйти на Евро»
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
Футбол | 17.11.2023, 04:23
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик или Джошуа? Уайлдер рассказал, с кем больше хочет провести бой
Усик или Джошуа? Уайлдер рассказал, с кем больше хочет провести бой
16.11.2023, 13:20 3
Бокс
Зинченко или Мудрик? Назван украинец с самой большой зарплатой в АПЛ
Зинченко или Мудрик? Назван украинец с самой большой зарплатой в АПЛ
16.11.2023, 12:35 5
Футбол
Шанс для Цыганкова и Довбика. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
Шанс для Цыганкова и Довбика. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
15.11.2023, 17:48 1
Футбол
В какой корзине будет Украина? Проектный посев для жеребьевки Евро-2024
В какой корзине будет Украина? Проектный посев для жеребьевки Евро-2024
16.11.2023, 16:00 13
Футбол
ФЬЮРИ – Усику: «Ты гадкий маленький человечек, кто ты к черту такой?»
ФЬЮРИ – Усику: «Ты гадкий маленький человечек, кто ты к черту такой?»
16.11.2023, 20:10 6
Бокс
Определен второй полуфиналист Итогового турнира ATP
Определен второй полуфиналист Итогового турнира ATP
16.11.2023, 17:45 1
Теннис
Таблицы Евро-2024 U-19. Украина – лидер группы 7 после победы над Мальтой
Таблицы Евро-2024 U-19. Украина – лидер группы 7 после победы над Мальтой
16.11.2023, 05:40
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бои Джошуа, Уайлдера, Хрговича и других. Большой вечер бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Бои Джошуа, Уайлдера, Хрговича и других. Большой вечер бокса
15.11.2023, 20:16 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем