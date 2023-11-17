Молодежные турниры17 ноября 2023, 21:34 | Обновлено 17 ноября 2023, 21:59
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ВИДЕО. Назар Волошин довел перевес Украины U-21 до разгромного
Оставшись в меньшинстве, команда Люксембурга опустила руки
17 ноября 2023, 21:34 | Обновлено 17 ноября 2023, 21:59
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17 ноября в 20:00 молодежная сборная Украины U-21 проводит матч квалификации Евро-2025 U-21 против сборной Люксембурга U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Номинально домашний матч команда Уная Мельгосы играет в испанской Мурсии. Сине-желтые лидируют в группе с 9 очками, одолев в октябре англичан (3:2).
На 66-й минуте Назар Волошин довел перевес Украины U-21 до разгромного.
ГОЛ! 3:0. Назар Волошин, 66 мин.
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