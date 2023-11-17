Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ванат открыл счет ударом в пустые ворота после паса Волошина
Молодежные турниры
17 ноября 2023, 20:47 | Обновлено 17 ноября 2023, 20:53
1373
0

ВИДЕО. Ванат открыл счет ударом в пустые ворота после паса Волошина

Украинская молодежка вышла вперед в матче с Люксембургом U-21

17 ноября 2023, 20:47 | Обновлено 17 ноября 2023, 20:53
1373
0
ВИДЕО. Ванат открыл счет ударом в пустые ворота после паса Волошина

17 ноября в 20:00 молодежная сборная Украины U-21 проводит матч квалификации Евро-2025 U-21 против сборной Люксембурга U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Номинально домашний матч команда Уная Мельгосы играет в испанской Мурсии.

Сине-желтые лидируют в группе с 9 очками, одолев в октябре англичан (3:2).

На 34-й минуте Владислав Ванат открыл счет ударом в пустые ворота после разрезной передачи Арсена Батагова и голевого паса Назара Волошина.

ГОЛ! 1:0. Владислав Ванат, 34 мин.

По теме:
Высшая лига. Сумы-У одержали первую победу в сезоне
Италия – Северная Македония. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Четыре из четырех. Украина U-21 разгромила Люксембург U-21
сборная Украины по футболу U-21 видео голов и обзор Украина - Люксембург Евро-2025 U-21 сборная Люксембурга по футболу U-21 Владислав Ванат Назар Волошин Арсений Батагов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблицы Евро-2024. Уже известны 11 из 24 участников финального раунда
Футбол | 16 ноября 2023, 23:59 0
Таблицы Евро-2024. Уже известны 11 из 24 участников финального раунда
Таблицы Евро-2024. Уже известны 11 из 24 участников финального раунда

Команды Венгрии и Словакии получили право летом сыграть в Германии

Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
Футбол | 16 ноября 2023, 21:07 12
Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию

Австрия, уже имея путевку на ЧЕ, нанесла поражение Эстонии в квалификации

Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Футбол | 17.11.2023, 06:01
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
ФОТО. Не похож сам на себя. Грилиш неожиданно сменил прическу
Футбол | 17.11.2023, 13:20
ФОТО. Не похож сам на себя. Грилиш неожиданно сменил прическу
ФОТО. Не похож сам на себя. Грилиш неожиданно сменил прическу
Вадим ГУТЦАЙТ: Мы выпускали футболистов не подписывать контракты с клубами
Футбол | 17.11.2023, 18:25
Вадим ГУТЦАЙТ: Мы выпускали футболистов не подписывать контракты с клубами
Вадим ГУТЦАЙТ: Мы выпускали футболистов не подписывать контракты с клубами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Бои Джошуа, Уайлдера, Хрговича и других. Большой вечер бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Бои Джошуа, Уайлдера, Хрговича и других. Большой вечер бокса
15.11.2023, 20:16 6
Бокс
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Зеленой группы на ATP Finals 2023
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Зеленой группы на ATP Finals 2023
17.11.2023, 01:35
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ
17.11.2023, 14:39 26
Футбол
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
16.11.2023, 18:55 29
Футбол
Таблицы Евро-2024 U-19. Украина – лидер группы 7 после победы над Мальтой
Таблицы Евро-2024 U-19. Украина – лидер группы 7 после победы над Мальтой
16.11.2023, 05:40
Футбол
Зинченко или Мудрик? Назван украинец с самой большой зарплатой в АПЛ
Зинченко или Мудрик? Назван украинец с самой большой зарплатой в АПЛ
16.11.2023, 12:35 5
Футбол
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
17.11.2023, 04:23 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем