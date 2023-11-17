ВИДЕО. Ванат открыл счет ударом в пустые ворота после паса Волошина
Украинская молодежка вышла вперед в матче с Люксембургом U-21
17 ноября в 20:00 молодежная сборная Украины U-21 проводит матч квалификации Евро-2025 U-21 против сборной Люксембурга U-21.
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Номинально домашний матч команда Уная Мельгосы играет в испанской Мурсии.
Сине-желтые лидируют в группе с 9 очками, одолев в октябре англичан (3:2).
На 34-й минуте Владислав Ванат открыл счет ударом в пустые ворота после разрезной передачи Арсена Батагова и голевого паса Назара Волошина.
ГОЛ! 1:0. Владислав Ванат, 34 мин.
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