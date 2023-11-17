ВИДЕО. Ванат открыл счет ударом в пустые ворота после паса Волошина

17 ноября в 20:00 молодежная сборная Украины U-21 проводит матч квалификации Евро-2025 U-21 против сборной Люксембурга U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Номинально домашний матч команда Уная Мельгосы играет в испанской Мурсии.

Сине-желтые лидируют в группе с 9 очками, одолев в октябре англичан (3:2).

На 34-й минуте Владислав Ванат открыл счет ударом в пустые ворота после разрезной передачи Арсена Батагова и голевого паса Назара Волошина.

ГОЛ! 1:0. Владислав Ванат, 34 мин.