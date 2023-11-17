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WTA
17 ноября 2023, 20:33 | Обновлено 17 ноября 2023, 20:40
253
0

Стародубцева не смогла выйти в полуфинал турнира в Чили

Украинку огорчила соперница из США

17 ноября 2023, 20:33 | Обновлено 17 ноября 2023, 20:40
253
0
Стародубцева не смогла выйти в полуфинал турнира в Чили
ITF. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№159 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Колине (Чили).

В матче 1/4 финала украинка сыграла против Элизабет Мандлик из США (№125 WTA) и проиграла в двух сетах.

WTA 125 Колина. Грунт. 1/4 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Элизабет Мандлик (США, 7) – 6:7 (1:7), 3:6

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Полоны Херцог (№332 WTA) или Диан Парри (№104 WTA).

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WTA Колина Юлия Стародубцева
Источник Sport.ua
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