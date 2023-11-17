Лерой САНЕ: «Я еще не думал о будущем»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Лерой Сане рассказал, что еще не знает, где продолжится его футбольная карьера:

«Я еще не думал о своем будущем. Клуб хочет продолжить переговоры, но на данный момент я хочу сконцентрироваться на этом сезоне. «Бавария» остается самым главным для меня проектом, в этом нет сомнений».

Недавно в СМИ появлялись слухи, что немцем интересуются английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Его контракт с мюнхенским клубом истекает летом 2025 года.

В этом сезоне Лерой Сане провел 18 матчей за «Баварию», отметившись 9 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.