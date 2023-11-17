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  4. Лерой САНЕ: «Я еще не думал о будущем»
Германия
17 ноября 2023, 20:23 |
331
0

Лерой САНЕ: «Я еще не думал о будущем»

Нападающий «Баварии» не знает, где продолжится его карьера

17 ноября 2023, 20:23 |
331
0
Лерой САНЕ: «Я еще не думал о будущем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

Нападающий мюнхенской «Баварии» Лерой Сане рассказал, что еще не знает, где продолжится его футбольная карьера:

«Я еще не думал о своем будущем. Клуб хочет продолжить переговоры, но на данный момент я хочу сконцентрироваться на этом сезоне. «Бавария» остается самым главным для меня проектом, в этом нет сомнений».

Недавно в СМИ появлялись слухи, что немцем интересуются английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Его контракт с мюнхенским клубом истекает летом 2025 года.

В этом сезоне Лерой Сане провел 18 матчей за «Баварию», отметившись 9 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.

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Лерой Сане Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник Фабрицио Романо
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