Лерой САНЕ: «Я еще не думал о будущем»
Нападающий «Баварии» не знает, где продолжится его карьера
Нападающий мюнхенской «Баварии» Лерой Сане рассказал, что еще не знает, где продолжится его футбольная карьера:
«Я еще не думал о своем будущем. Клуб хочет продолжить переговоры, но на данный момент я хочу сконцентрироваться на этом сезоне. «Бавария» остается самым главным для меня проектом, в этом нет сомнений».
Недавно в СМИ появлялись слухи, что немцем интересуются английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Его контракт с мюнхенским клубом истекает летом 2025 года.
В этом сезоне Лерой Сане провел 18 матчей за «Баварию», отметившись 9 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.
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