Ведущий полузащитник Металлиста пропустит несколько месяцев
Чидомере пришлось оперировать травмированное колено
Как стало известно Sport.ua, травма атакующего полузащитника «Металлиста» Алекса Чидомере оказалась очень серьезной. Избежать операции на травмированном колене не удалось, и на днях футболист был прооперирован в родном Киеве. На реабилитацию игроку понадобится несколько месяцев.
21-летний Чидомере в нынешнем сезоне провел за «Металлист» 4 матча в Первой лиге и 1 – в Кубке Украины. В последний раз полузащитник выходил на поле еще 2 сентября в выездном поединке с «Буковиной».
В субботу, 18 ноября, в 17-м туре Первой лиги харьковчане примут в Ужгороде одного из лидеров своей группы – «Ниву» из Бузовой. Начало матча – в 12:00.
На данный момент «Металлист» с 10 очками замыкает турнирную таблицу группы А.
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