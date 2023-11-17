Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ведущий полузащитник Металлиста пропустит несколько месяцев
Украина. Первая лига
17 ноября 2023, 20:14 | Обновлено 17 ноября 2023, 20:36
324
0

Ведущий полузащитник Металлиста пропустит несколько месяцев

Чидомере пришлось оперировать травмированное колено

17 ноября 2023, 20:14 | Обновлено 17 ноября 2023, 20:36
324
0
Ведущий полузащитник Металлиста пропустит несколько месяцев
ФК Металлист Харьков. Алекс Чидомере

Как стало известно Sport.ua, травма атакующего полузащитника «Металлиста» Алекса Чидомере оказалась очень серьезной. Избежать операции на травмированном колене не удалось, и на днях футболист был прооперирован в родном Киеве. На реабилитацию игроку понадобится несколько месяцев.

21-летний Чидомере в нынешнем сезоне провел за «Металлист» 4 матча в Первой лиге и 1 – в Кубке Украины. В последний раз полузащитник выходил на поле еще 2 сентября в выездном поединке с «Буковиной».

В субботу, 18 ноября, в 17-м туре Первой лиги харьковчане примут в Ужгороде одного из лидеров своей группы – «Ниву» из Бузовой. Начало матча – в 12:00.

На данный момент «Металлист» с 10 очками замыкает турнирную таблицу группы А.

По теме:
У Хуста возникли кадровые проблемы перед игрой с Нивой
Стало известно, кто заменит Шарана в Минае
Реал может потерять еще одну звезду из-за травмы в сборной
Алекс Чидомере травма Первая лига Украины Металлист Харьков инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Футбол | 17 ноября 2023, 06:01 1
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет решающий поединок

Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Украина – Италия
Футбол | 17 ноября 2023, 12:38 17
Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Украина – Италия
Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Украина – Италия

Главным рефери выступит Хесус Хиль Мансано

Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
Футбол | 17.11.2023, 16:00
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
Футбол | 17.11.2023, 04:23
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
Вадим ГУТЦАЙТ: Мы выпускали футболистов не подписывать контракты с клубами
Футбол | 17.11.2023, 18:25
Вадим ГУТЦАЙТ: Мы выпускали футболистов не подписывать контракты с клубами
Вадим ГУТЦАЙТ: Мы выпускали футболистов не подписывать контракты с клубами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В какой корзине будет Украина? Проектный посев для жеребьевки Евро-2024
В какой корзине будет Украина? Проектный посев для жеребьевки Евро-2024
16.11.2023, 16:00 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ
17.11.2023, 14:39 26
Футбол
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
16.11.2023, 18:55 29
Футбол
Усик или Джошуа? Уайлдер рассказал, с кем больше хочет провести бой
Усик или Джошуа? Уайлдер рассказал, с кем больше хочет провести бой
16.11.2023, 13:20 3
Бокс
Таблицы Евро-2024 U-19. Украина – лидер группы 7 после победы над Мальтой
Таблицы Евро-2024 U-19. Украина – лидер группы 7 после победы над Мальтой
16.11.2023, 05:40
Футбол
Шанс для Цыганкова и Довбика. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
Шанс для Цыганкова и Довбика. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
15.11.2023, 17:48 1
Футбол
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
17.11.2023, 08:25
Теннис
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Зеленой группы на ATP Finals 2023
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Зеленой группы на ATP Finals 2023
17.11.2023, 01:35
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем