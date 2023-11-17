Ведущий полузащитник Металлиста пропустит несколько месяцев

Как стало известно Sport.ua, травма атакующего полузащитника «Металлиста» Алекса Чидомере оказалась очень серьезной. Избежать операции на травмированном колене не удалось, и на днях футболист был прооперирован в родном Киеве. На реабилитацию игроку понадобится несколько месяцев.

21-летний Чидомере в нынешнем сезоне провел за «Металлист» 4 матча в Первой лиге и 1 – в Кубке Украины. В последний раз полузащитник выходил на поле еще 2 сентября в выездном поединке с «Буковиной».

В субботу, 18 ноября, в 17-м туре Первой лиги харьковчане примут в Ужгороде одного из лидеров своей группы – «Ниву» из Бузовой. Начало матча – в 12:00.

На данный момент «Металлист» с 10 очками замыкает турнирную таблицу группы А.