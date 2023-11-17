Эрлинг Холанд – лучший игрок 2023 года по версии Tuttosport

Норвежский нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лучшим игроком 2023 года по версии итальянского издания Tuttosport.

Свою награду, как и Golden Boy Джуд Беллингем, 23-летний футболист получит 4 декабря на специальной церемонии в Турине.

В 2023 году Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» выиграл все важнейшие клубные трофеи: Лигу чемпионов, Английскую Премьер-лигу и Кубок Англии.

В 18 матчах сезона 2023/24 норвежец отметился 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами за «горожан».