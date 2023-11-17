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  4. Эрлинг Холанд – лучший игрок 2023 года по версии Tuttosport
Англия
17 ноября 2023, 19:49 |
152
0

Эрлинг Холанд – лучший игрок 2023 года по версии Tuttosport

Нападающий «Манчестер Сити» получил очередную индивидуальную награду

17 ноября 2023, 19:49 |
152
0
Эрлинг Холанд – лучший игрок 2023 года по версии Tuttosport
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лучшим игроком 2023 года по версии итальянского издания Tuttosport.

Свою награду, как и Golden Boy Джуд Беллингем, 23-летний футболист получит 4 декабря на специальной церемонии в Турине.

В 2023 году Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» выиграл все важнейшие клубные трофеи: Лигу чемпионов, Английскую Премьер-лигу и Кубок Англии.

В 18 матчах сезона 2023/24 норвежец отметился 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами за «горожан».

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Twitter
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