Эрлинг Холанд – лучший игрок 2023 года по версии Tuttosport
Нападающий «Манчестер Сити» получил очередную индивидуальную награду
Норвежский нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лучшим игроком 2023 года по версии итальянского издания Tuttosport.
Свою награду, как и Golden Boy Джуд Беллингем, 23-летний футболист получит 4 декабря на специальной церемонии в Турине.
В 2023 году Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» выиграл все важнейшие клубные трофеи: Лигу чемпионов, Английскую Премьер-лигу и Кубок Англии.
В 18 матчах сезона 2023/24 норвежец отметился 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами за «горожан».
ERLING HALAAND is the Golden Player Man 2023! #Goldenboy #Goldenboy2023 #football pic.twitter.com/TNsYsCbKvl— Golden Boy (@GoldenBoyAwards) November 17, 2023
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