Стало известно, кто заменит Шарана в Минае
Желько Любенович также определился со своими помощниками
Как стало известно Sport.ua, перед сегодняшней тренировкой «Миная» спортивный директор ФК Сергей Билан представил футболистам нового главного тренера – Желько Любеновича, который в свое время выступал за «Таврию» и «Зарю».
По информации нашего источника, в тренерский штаб также войдут Игорь Дудник, который в свое время защищал цвета запорожского «Металлурга» и донецкого «Олимпика», а на тренерской ниве работал в Академии львовского «Руха» и Андрей Новак, который будет отвечать за подготовку вратарей.
Пока что в активе «Миная» 6 очков и он занимает 16 место в чемпионате УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Соревнования пройдут с 12 по 19 ноября
Австрия, уже имея путевку на ЧЕ, нанесла поражение Эстонии в квалификации