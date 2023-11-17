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Украина. Премьер лига
17 ноября 2023, 18:39 | Обновлено 17 ноября 2023, 18:48
449
1

Стало известно, кто заменит Шарана в Минае

Желько Любенович также определился со своими помощниками

17 ноября 2023, 18:39 | Обновлено 17 ноября 2023, 18:48
449
1
Стало известно, кто заменит Шарана в Минае
Facebook. Желько Любенович

Как стало известно Sport.ua, перед сегодняшней тренировкой «Миная» спортивный директор ФК Сергей Билан представил футболистам нового главного тренера – Желько Любеновича, который в свое время выступал за «Таврию» и «Зарю».

По информации нашего источника, в тренерский штаб также войдут Игорь Дудник, который в свое время защищал цвета запорожского «Металлурга» и донецкого «Олимпика», а на тренерской ниве работал в Академии львовского «Руха» и Андрей Новак, который будет отвечать за подготовку вратарей.

Пока что в активе «Миная» 6 очков и он занимает 16 место в чемпионате УПЛ.

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Желько Любенович чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Минай инсайд Андрей Новак Владимир Шаран
Источник Sport.ua
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apepa
Удачи Желько!
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