Стало известно, кто заменит Шарана в Минае

Как стало известно Sport.ua, перед сегодняшней тренировкой «Миная» спортивный директор ФК Сергей Билан представил футболистам нового главного тренера – Желько Любеновича, который в свое время выступал за «Таврию» и «Зарю».

По информации нашего источника, в тренерский штаб также войдут Игорь Дудник, который в свое время защищал цвета запорожского «Металлурга» и донецкого «Олимпика», а на тренерской ниве работал в Академии львовского «Руха» и Андрей Новак, который будет отвечать за подготовку вратарей.

Пока что в активе «Миная» 6 очков и он занимает 16 место в чемпионате УПЛ.