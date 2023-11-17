Вадим ГУТЦАЙТ: Мы выпускали футболистов не подписывать контракты с клубами
Бывший министр молодежи и спорта прокомментировал скандал со списком уклонистов
Бывший министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт прокомментировал скандал со списком уклонистов:
«Министерство молодежи и спорта сотрудничало со Службой безопасности Украины, чтобы понимать, кто пересекает границу и не возвращается. Футболисты же выезжали со сборной, мы же их не выпускали для того, чтобы подписывать контракты с клубами, такой нормы в законе нет. Когда им было предоставлено специальное разрешение, они подписывали письма о пересечении границы, где был указан срок их возвращения».
Напомним, 15 ноября Минспорта выпустило список спортсменов-уклонистов, которые выехали за границу с помощью временного разрешения и не вернулись в Украину. В список вошли Михаил Мудрик, Артем Довбик, Анатолий Трубин, Илья Забарный и еще 300 спортсменов. 17 ноября список исчез с сайта Министерства.
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Это проф. Спорт. И у нас не запрещено переходить из клуба в клуб на момент военного положения.
Сука пропишите нормально законы это ваша работа.
Из таких е...ланов и вояки наши страдают потому что непонятно в тех или иных нормативных документах что прописано и как трактуется.