Федерико КЬЕЗА: «Мы – Италия, мы обязаны выйти на Евро»

Нападающий сборной Италии и туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза рассказал об амбициях своей национальной команды в отборе к Евро-2024:

«Когда ты играешь в сборной, на тебе большая ответственность. Матч против Северной Македонии будет очень важным. Я очень рад быть здесь и счастлив, что смогу помочь команде.

У нас много новых игроков, но и много тех, кто выигрывал Евро-2020. Это правильное сочетание футболистов. Мы должны выйти на чемпионат Европы, другой задачи не может быть, ведь мы – Италия. У нас есть желание достичь этой цели».

Матч Италия – Северная Македония состоится 17 ноября в 21:45. Через 3 дня, 20 ноября, Италия сыграет решающий матч за выход на Евро-2024 против сборной Украины.