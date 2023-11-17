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  4. Федерико КЬЕЗА: «Мы – Италия, мы обязаны выйти на Евро»
Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 18:13 |
874
8

Федерико КЬЕЗА: «Мы – Италия, мы обязаны выйти на Евро»

Нападающий сборной Италии рассказал об амбициях команды

17 ноября 2023, 18:13 |
874
8
Федерико КЬЕЗА: «Мы – Италия, мы обязаны выйти на Евро»
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Нападающий сборной Италии и туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза рассказал об амбициях своей национальной команды в отборе к Евро-2024:

«Когда ты играешь в сборной, на тебе большая ответственность. Матч против Северной Македонии будет очень важным. Я очень рад быть здесь и счастлив, что смогу помочь команде.

У нас много новых игроков, но и много тех, кто выигрывал Евро-2020. Это правильное сочетание футболистов. Мы должны выйти на чемпионат Европы, другой задачи не может быть, ведь мы – Италия. У нас есть желание достичь этой цели».

Матч Италия – Северная Македония состоится 17 ноября в 21:45. Через 3 дня, 20 ноября, Италия сыграет решающий матч за выход на Евро-2024 против сборной Украины.

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сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Италия сборная Италии по футболу сборная Северной Македонии по футболу Федерико Кьеза
Источник Tuttomercatoweb
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Комментарии 8
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Андрей Залищук
у України на вас інші плани
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+7
PUMA
А,мы Украина,мы обязаны выйти на Евро!!!
Ответить
+5
Віктор Коробка
Ну вигравали, ну то й що? Дайте й іншим спробувати! 
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+4
Vovan78
Ну якщо ви Італія, то де ви були на минулому ЧС? А, та ви просто дивилися його вдома по телевізору! Ну то чому ж не можна і цей ЧЄ подивитися вдома з піцою і граппою, а не бігати по полю! 
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+3
Batya
Для початку македонців обіграйте  - грулі.
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+2
AndiM
Ви Італія? А хто два виходи підряд на чемпіонати просрав, не ви? Вони Італія бл.
Ответить
+1
Умник
А мы Украина. Поэтому вы не выйдете
Ответить
0
ZANREGENT1993
Лично я - против такого сценария!
Ответить
0
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