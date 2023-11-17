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  4. Варрен ЗАИР-ЭМЕРИ: «Делаю уроки, пока нахожусь в сборной Франции»
Франция
17 ноября 2023, 17:57 |
263
0

Варрен ЗАИР-ЭМЕРИ: «Делаю уроки, пока нахожусь в сборной Франции»

Полузащитник «ПСЖ» рассказал, как совмещает футбол и учебу

17 ноября 2023, 17:57 |
263
0
Варрен ЗАИР-ЭМЕРИ: «Делаю уроки, пока нахожусь в сборной Франции»
Getty Images/Global Images Ukraine. Варрен Заир-Эмери

17-летний полузащитник «ПСЖ» и национальной сборной Франции Варрен Заир-Эмери рассказал, как совмещает футбол и учебу:

«Я всегда делаю уроки в одно и то же время. Вчера я делал домашнее задание по испанскому. Я стараюсь организовывать себя, делаю домашнее задание, когда у меня есть время. Я стараюсь как можно лучше играть и учиться, чередовать тренировки с уроками. Для меня это не проблема».

Недавно Варрен Заир-Эмери получил первый вызов во взрослую сборную Франции. В этом сезоне на его счету 2 забитых мяча и 5 голевых передач в 15 матчах за «ПСЖ».

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Варрен Заир-Эмери ПСЖ Лига 1 (Франция) сборная Франции по футболу чемпионат Франции по футболу
Источник RMC Sport
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