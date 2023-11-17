Варрен ЗАИР-ЭМЕРИ: «Делаю уроки, пока нахожусь в сборной Франции»

17-летний полузащитник «ПСЖ» и национальной сборной Франции Варрен Заир-Эмери рассказал, как совмещает футбол и учебу:

«Я всегда делаю уроки в одно и то же время. Вчера я делал домашнее задание по испанскому. Я стараюсь организовывать себя, делаю домашнее задание, когда у меня есть время. Я стараюсь как можно лучше играть и учиться, чередовать тренировки с уроками. Для меня это не проблема».

Недавно Варрен Заир-Эмери получил первый вызов во взрослую сборную Франции. В этом сезоне на его счету 2 забитых мяча и 5 голевых передач в 15 матчах за «ПСЖ».