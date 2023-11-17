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  4. Александр КАРАВАЕВ: «Любая игра лучше, чем тренировка»
Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 17:04 |
213
0

Александр КАРАВАЕВ: «Любая игра лучше, чем тренировка»

Защитник сборной Украины прокомментировал победу над «Лехией»

17 ноября 2023, 17:04 |
213
0
Александр КАРАВАЕВ: «Любая игра лучше, чем тренировка»
УАФ

Защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Караваев прокомментировал победу в товарищеском матче против польской «Лехии» (2:0).

– В этой игре была важна физическая нагрузка или тренерский штаб давал задание на наработку структуры игры?
– Мне кажется, было очень много дискуссий об этом спарринге, что УЕФА настаивала на нем, но у нас одна официальная игра, мы могли и без него подготовиться. Что нам сказали сделать – мы это сделали. Как нам всегда тренеры говорили – любая игра лучше, чем тренировка. Поэтому сделали игру, отработали наши задачи, схемы. То есть это также очень важно. Завтра я думаю, что мы пересмотрим эту игру, разберем ошибки и хорошие моменты. Будем уже конкретно готовиться к сборной Италии. Получилось все хорошо, сыграли спарринг, готовимся к Италии.

– Уровень соперника как вам? Команда играет во второй по силе лиге, но там достаточно серьезные амбиции.
– Первое, что произвело впечатление – это стадион. Очень большой, красивый. Я так понимаю, что этот стадион принимал в свое время Евро 2012 года. Команда также хорошего уровня. Если бы мне не сказали, что это команда Второй лиги, я бы подумал, что они выступают в Высшей лиге. Хорошая, амбициозная команда. Думаю, в скором будущем они будут играть в Высшей лиге. Получился хороший спарринг, думаю, это был плюс для нас.

– Результат сегодня не имел особого значения.
– Результат всегда имеет вес, смысл. Результат есть результат. Когда он положительный – это совсем другой настрой, другая подготовка. Тем более, когда мы соперника во всех аспектах превосходим. Сегодня важнее результата было отработать ту задачу, которую нам дал тренерский штаб, увидеть как это будет в игре.

Решающий матч отбора к Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе «БайАрена» (начало – в 21:45 по киевскому времени).

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товарищеские матчи сборная Украины по футболу Лехия Гданьск Евро-2024 Украина - Италия Александр Караваев сборная Италии по футболу
Источник ВЗбирна
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