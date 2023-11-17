Реал может потерять еще одну звезду из-за травмы в сборной

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, что испытывает дискомфорт из-за удара соперника:

«Меня ударили во время матча с Колумбией, и мне больно. Я пройду медицинские тесты в течение 24 часов. Я чувствую, что травма является такой же, как в прошлый раз. Я попытаюсь сыграть против Аргентины, но медицинский персонал сказал мне, что это будет трудно».

Прошлая травма Винисиуса вывела его из строя примерно на месяц. Матч Бразилия – Аргентина состоится 22 ноября в 2:30 по киевскому времени.

Ранее из-за травмы в составе сборной Франции «Реал» до конца 2023 года потерял Эдуардо Камавингу.