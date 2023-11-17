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Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 16:43 | Обновлено 17 ноября 2023, 17:01
1009
0

Певец, получивший пулевые ранения, исполнит гимн Украины перед Италией

Сергей Иванчук споет гимн Украины перед матчем отбора Евро-2024 против Италии

17 ноября 2023, 16:43 | Обновлено 17 ноября 2023, 17:01
1009
0
Певец, получивший пулевые ранения, исполнит гимн Украины перед Италией
telegraf.com.ua. Сергей Иванчук

Украинский оперный певец Сергей Иванчук споет гимн Украины перед решающим матчем отбора на Евро-2024 Украина – Италия.

Как сообщает УАФ, до полномасштабного вторжения Сергей учился в Италии на оперного певца, но с началом войны вернулся в Украину, доставлял гуманитарную помощь и эвакуировал людей из зон боевых действий, в Харьковской и Сумской областях.

10 марта он попал под выстрел вражеской ДРГ, получив пять пулевых ранений. Одна из пуль прострелила легкое. Сергей боролся за жизнь до последнего и, благодаря украинским хирургам, не только выжил, но и начал снова петь.

Сейчас Сергей Иванчук находится на лечении и реабилитации в Германии, где регулярно проводит благотворительные мероприятия и концерты. Благодаря им певцу удалось собрать и помочь Украине более чем на €2 млн.

Поединок Украина – Италия состоится в понедельник, 20 ноября, в Леверкузене.

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Украина - Италия Евро-2024
Источник Украинская ассоциация футбола
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