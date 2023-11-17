Молодежная сборная Украины по футболу продолжает подготовку к матчу квалификации Евро-2025 против команды Люксембурга U-21.

Перед игрой подопечные Унаи Мельгосы прогулялись по улицам испанского города Мурсии, где сегодня состоится матч.

Стартовый свисток встречи прозвучит 17 ноября в 20:00. Сейчас украинская молодежка возглавляет свою квалификационную группу, набрав 9 очков из 9 возможных. Люксембург в 4 матчах набрал лишь 3 очка и занимает 4-е место в группе.

ФОТО. Молодежная сборная Украины на прогулке в Испании