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Молодежные турниры
17 ноября 2023, 16:29 | Обновлено 17 ноября 2023, 17:35
613
0

ФОТО. Молодежная сборная Украины на прогулке в Испании

Матч с Люксембургом состоится 17 ноября в 20:00

17 ноября 2023, 16:29 | Обновлено 17 ноября 2023, 17:35
613
0
ФОТО. Молодежная сборная Украины на прогулке в Испании
УАФ

Молодежная сборная Украины по футболу продолжает подготовку к матчу квалификации Евро-2025 против команды Люксембурга U-21.

Перед игрой подопечные Унаи Мельгосы прогулялись по улицам испанского города Мурсии, где сегодня состоится матч.

Стартовый свисток встречи прозвучит 17 ноября в 20:00. Сейчас украинская молодежка возглавляет свою квалификационную группу, набрав 9 очков из 9 возможных. Люксембург в 4 матчах набрал лишь 3 очка и занимает 4-е место в группе.

ФОТО. Молодежная сборная Украины на прогулке в Испании

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Источник Украинская ассоциация футбола
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