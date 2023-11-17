Лацио заинтересовался партнером Довбика и Цыганкова

Римский «Лацио» интересуется бразильским нападающим каталонской «Жироны» Савио Морейрой, сообщает издание Fichajes.

Трансфер может состояться летом 2024 года. Как отмечает источник, итальянцы готовы приложить значительные финансовые усилия, чтобы получить подпись 19-летнего футболиста. Сейчас контракт Савио принадлежит «Труа», который, как и «Жирона» и «Манчестер Сити», входит в состав City Group. Арендное соглашение с «Жироной» истекает летом 2024 года, а контракт с «Труа» - летом 2027 года.

В этом сезоне Савиньо является ключевым игроком для «Жироны». В 14 матчах за клуб бразилец отметился 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.