Владислав СЕМОТЮК: «Тренеры попросили забыть матч с Динамо»

Полузащитник «Кривбасса» Владислав Семотюк прокомментировал возобновление тренировочного процесса после небольшого отпуска из-за матчей сборных.

– Как отметил день рождения?

– Как раз были выходные у команды, поэтому отметил дома, в семейном кругу. Все прошло очень хорошо. Все написали, позвонили, никто не забыл. По приезду в Кривой Рог команда тепло поздравила, подарили мяч с автографами всех футболистов. Все супер.

– С каким настроением «Кривбасс» вернулся к тренировкам после трех выходных?

– Конечно, после последнего матча еще немного остались негативные эмоции. Но все отдохнули, перезагрузились. Тренерский штаб попросил забывать тот матч с «Динамо» и настраиваться на заключительные три поединка в этом году.

– В матче с «Динамо» ты не играл, но все же: какие мысли остались?

– Конечно, обидно, когда арбитр несправедливо удаляет с поля нашего футболиста. Он мог дать желтую, пойти посмотреть VAR и в случае необходимости изменить решение. А он без раздумий дал красную, и ничего уже с этим нельзя было поделать. Ничего, сильнее будем. Двигаемся дальше.

14 ноября Владиславу исполнилось 23 года.