Полесье потеряло защитника до конца года

Защитник «Полесья» Евгений Морозко получил травму плеча 11 ноября в матче УПЛ против «Металлиста 1925» (победа 2:1). Он был заменен уже на 24-й минуте.

Как сообщает УПЛ-ТВ, травма Морозко оказалась достаточно серьезной, ему понадобится операция, которая состоится в ближайшие дни. В 2023 календарном году он больше не сыграет.

В нынешнем сезоне 30-летний Морозко принял участие в 6 матчах за «Полесье»: 5 – в УПЛ и 1 – в Кубке Украины.