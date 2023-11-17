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Украина. Премьер лига
17 ноября 2023, 16:06 |
613
0

Полесье потеряло защитника до конца года

Евгению Морозко понадобится операция на плече

17 ноября 2023, 16:06 |
613
0
Полесье потеряло защитника до конца года
ФК Полесье. Евгений Морозко

Защитник «Полесья» Евгений Морозко получил травму плеча 11 ноября в матче УПЛ против «Металлиста 1925» (победа 2:1). Он был заменен уже на 24-й минуте.

Как сообщает УПЛ-ТВ, травма Морозко оказалась достаточно серьезной, ему понадобится операция, которая состоится в ближайшие дни. В 2023 календарном году он больше не сыграет.

В нынешнем сезоне 30-летний Морозко принял участие в 6 матчах за «Полесье»: 5 – в УПЛ и 1 – в Кубке Украины.

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Источник УПЛ-ТВ
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