Александр БАБИЧ: «Атака сборной Украины сейчас на ходу»

Известный украинский тренер Александр Бабич поделился ожиданиями от матча отбора на Евро-2024 Украина - Италия:

– Есть отличие по сравнению с матчем на «Сан-Сиро» – сейчас большинство наших сборников находятся в куда лучшей форме, чем тогда. Имеют игровую практику, забивают голы. Думаю, они находятся не просто в игровых кондициях, а в оптимальных. Поэтому нам нужна только победа.

– Что может стать ключевым для получения такой нужной победы?

– В матче на «Сан-Сиро» мы не ожидали, что Италия будет играть настолько агрессивно в первые 15-20 минут, будет иметь такое преимущество и забьет два гола. Нужно быть готовыми к тому, что они могут играть так же агрессивно и будут создавать большое давление и на этот раз. Это будет битва на футбольном поле, в которой будет иметь значение каждая микродуэль. По уровню мастерства и актуальной формы мы итальянцам не уступаем.

– Какие элементы игры должны быть у нас наготове прежде всего?

– Если Италия победит Северную Македонию, мы должны быть готовы, что с их опытным тренером они могут закрыться и играть на контратаках. Поэтому мы должны хорошо подготовить несколько вариантов: оборона-контратака и контроль мяча с прессингом после потери.

– От кого из наших игроков наибольшие ожидания?

– Сейчас наша атака действительно на ходу. Также всегда обращаю внимание на центральную тройку – кто будет вести игру против мяча и с мячом. Степаненко, Зинченко и, пожалуй, Судаков. Их игра может быть определяющей.

– Какого футбола ждете от команды Сергея Реброва?

– В начале будет осторожный футбол и это нормально. Нужно спокойно подойти к этому матчу. Важно воспользоваться нашими козырями - качественным переходом в атаку, потому что наша атакующая группа может и сохранить мяч, и разбежаться и организовать выход в 4-5 футболистов. Это должен быть четко организованный футбол в обороне и достаточно быстрый в контр- или позиционных атаках. Особенно в первой половине первого тайма.