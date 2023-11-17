Шесть футболистов не помогут Подолью в игре с Карпатами
Команда из Хмельницкого ждет в гости лидера Первой лиги
Как стало известно Sport.ua, сразу шесть игроков не помогут «Подолью» в субботнем матче с «Карпатами».
Нападающий Игорь Карпенко продолжает реабилитацию после операции на колене (не выходит на поле с начала августа). Защитники Валерий Болденков и Роман Назарчук вынуждены отбыть одноматчевую дисквалификацию за перебор желтых карточек. Еще три оборонца травмированы: Валентин Корешков и Евгений Быков не попадали в заявку на игры с двадцатых чисел октября, а Владислав Чушенко получил повреждение на одной из последних тренировок.
Матч «Подолье» — «Карпаты» состоится 18 ноября. Начало в 12:00.
После 16 туров чемпионата Первой лиги хмельничане с 17 очками занимают 7-е место в группе А. «Карпаты» с 39 баллами уверенно возглавляют турнирную таблицу в своей десятке.
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