Шесть футболистов не помогут Подолью в игре с Карпатами

Как стало известно Sport.ua, сразу шесть игроков не помогут «Подолью» в субботнем матче с «Карпатами».

Нападающий Игорь Карпенко продолжает реабилитацию после операции на колене (не выходит на поле с начала августа). Защитники Валерий Болденков и Роман Назарчук вынуждены отбыть одноматчевую дисквалификацию за перебор желтых карточек. Еще три оборонца травмированы: Валентин Корешков и Евгений Быков не попадали в заявку на игры с двадцатых чисел октября, а Владислав Чушенко получил повреждение на одной из последних тренировок.

Матч «Подолье» — «Карпаты» состоится 18 ноября. Начало в 12:00.

После 16 туров чемпионата Первой лиги хмельничане с 17 очками занимают 7-е место в группе А. «Карпаты» с 39 баллами уверенно возглавляют турнирную таблицу в своей десятке.