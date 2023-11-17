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  4. Юлия Стародубцева – Элизабет Мандлик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
17 ноября 2023, 14:29 |
200
0

Юлия Стародубцева – Элизабет Мандлик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Колине

17 ноября 2023, 14:29 |
200
0
Юлия Стародубцева – Элизабет Мандлик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Юлия Стародубцева

17 ноября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№159 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Колине (Чили).

В матче 1/4 финала украинка сыграет против Элизабет Мандлик из США (№125 WTA). Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Полоны Херцог (№332 WTA) или Диан Парри (№104 WTA).

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смотреть онлайн WTA Колина Юлия Стародубцева Элизабет Мандлик
Источник Sport.ua
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