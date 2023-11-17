WTA17 ноября 2023, 14:29 |
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Юлия Стародубцева – Элизабет Мандлик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Колине
17 ноября 2023, 14:29 |
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17 ноября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№159 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Колине (Чили).
В матче 1/4 финала украинка сыграет против Элизабет Мандлик из США (№125 WTA). Время начала поединка – 18:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Полоны Херцог (№332 WTA) или Диан Парри (№104 WTA).
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