Реал сообщил детали травмы Камавинги после детального обследования

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга выбыл на длительное время, полученной на тренировке сборной Франции.

После проведения углубленного медицинского исследования, французскому полузащитнику поставлен диагноз – разрыв внешней боковой связки правого колена. Он пропустит не менее 2 месяцев.

Отметим, что Камавинга уже покинул расположение сборной Франции. Вместо него был довызван полузащитник «Ниццы» Хефрен Тюрам.

В этом сезоне Эдуардо Камавинга провел 17 матчей за Королевский клуб, в которых отметился 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость француза в 90 миллионов евро.