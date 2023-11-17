Реал сообщил детали травмы Камавинги после детального обследования
У Эдуардо разрыв внешней боковой связки правого колена.
Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга выбыл на длительное время, полученной на тренировке сборной Франции.
После проведения углубленного медицинского исследования, французскому полузащитнику поставлен диагноз – разрыв внешней боковой связки правого колена. Он пропустит не менее 2 месяцев.
Отметим, что Камавинга уже покинул расположение сборной Франции. Вместо него был довызван полузащитник «Ниццы» Хефрен Тюрам.
В этом сезоне Эдуардо Камавинга провел 17 матчей за Королевский клуб, в которых отметился 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость француза в 90 миллионов евро.
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