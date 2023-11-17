Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал сообщил детали травмы Камавинги после детального обследования
Испания
17 ноября 2023, 14:17 | Обновлено 17 ноября 2023, 14:21
400
0

Реал сообщил детали травмы Камавинги после детального обследования

У Эдуардо разрыв внешней боковой связки правого колена.

17 ноября 2023, 14:17 | Обновлено 17 ноября 2023, 14:21
400
0
Реал сообщил детали травмы Камавинги после детального обследования
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга выбыл на длительное время, полученной на тренировке сборной Франции.

После проведения углубленного медицинского исследования, французскому полузащитнику поставлен диагноз – разрыв внешней боковой связки правого колена. Он пропустит не менее 2 месяцев.

Отметим, что Камавинга уже покинул расположение сборной Франции. Вместо него был довызван полузащитник «Ниццы» Хефрен Тюрам.

В этом сезоне Эдуардо Камавинга провел 17 матчей за Королевский клуб, в которых отметился 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость француза в 90 миллионов евро.

По теме:
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
Александр БАБИЧ: «Атака сборной Украины сейчас на ходу»
Шесть футболистов не помогут Подолью в игре с Карпатами
травма сборная Франции по футболу чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Евро-2024 Хефрен Тюрам Эдуардо Камавинга
Источник ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Футбол | 17 ноября 2023, 06:01 1
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет решающий поединок

ВИДЕО. УАФ показала, как сборная Украины забивала Лехии в тайном спарринге
Футбол | 17 ноября 2023, 12:51 6
ВИДЕО. УАФ показала, как сборная Украины забивала Лехии в тайном спарринге
ВИДЕО. УАФ показала, как сборная Украины забивала Лехии в тайном спарринге

Матч проходил за закрытыми дверями

За что? Месси – лучший игрок матча Аргентина – Уругвай по версии SofaScore
Футбол | 17.11.2023, 09:47
За что? Месси – лучший игрок матча Аргентина – Уругвай по версии SofaScore
За что? Месси – лучший игрок матча Аргентина – Уругвай по версии SofaScore
ФЬЮРИ – Усику: «Ты гадкий маленький человечек, кто ты к черту такой?»
Бокс | 16.11.2023, 20:10
ФЬЮРИ – Усику: «Ты гадкий маленький человечек, кто ты к черту такой?»
ФЬЮРИ – Усику: «Ты гадкий маленький человечек, кто ты к черту такой?»
Определен второй полуфиналист Итогового турнира ATP
Теннис | 16.11.2023, 17:45
Определен второй полуфиналист Итогового турнира ATP
Определен второй полуфиналист Итогового турнира ATP
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик или Джошуа? Уайлдер рассказал, с кем больше хочет провести бой
Усик или Джошуа? Уайлдер рассказал, с кем больше хочет провести бой
16.11.2023, 13:20 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Бои Джошуа, Уайлдера, Хрговича и других. Большой вечер бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Бои Джошуа, Уайлдера, Хрговича и других. Большой вечер бокса
15.11.2023, 20:16 6
Бокс
В какой корзине будет Украина? Проектный посев для жеребьевки Евро-2024
В какой корзине будет Украина? Проектный посев для жеребьевки Евро-2024
16.11.2023, 16:00 13
Футбол
Беллью надеется, что супертяжа нокаутируют и уберут из спорта
Беллью надеется, что супертяжа нокаутируют и уберут из спорта
16.11.2023, 10:16 1
Бокс
Петр СЛОНКА: «Масакры не было. Мудрик и Зинченко – игроки из другого мира»
Петр СЛОНКА: «Масакры не было. Мудрик и Зинченко – игроки из другого мира»
16.11.2023, 19:25 25
Футбол
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
17.11.2023, 08:25
Теннис
Зинченко или Мудрик? Назван украинец с самой большой зарплатой в АПЛ
Зинченко или Мудрик? Назван украинец с самой большой зарплатой в АПЛ
16.11.2023, 12:35 5
Футбол
Гарри Кейн съедет из отеля, который обошелся ему в миллион фунтов
Гарри Кейн съедет из отеля, который обошелся ему в миллион фунтов
15.11.2023, 16:11 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем